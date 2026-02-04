Best Brands halka arz oluyor! Talep toplama başlıyor

Global Yatırım öncülüğünde halka arz sürecine hazırlanan Best Brands Grup Enerji Yatırımları payları için talep toplama işlemleri 5-6 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Halka arz, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (Sermaye Piyasası Kurulu) alınan onayın ardından borsada satış ve sabit fiyat yöntemiyle yapılacak.

Pay başına halka arz fiyatı 14,70 TL olarak belirlenirken, hisselerin Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmesi planlanıyor. Halka arz kapsamında 38,2 milyon TL nominal tutarında sermaye artırımı ve 16,37 milyon TL nominal tutarında ortak satışı gerçekleştirilecek. Bu işlemlerle birlikte halka arz büyüklüğünün yaklaşık 802,3 milyon TL'ye ulaşması öngörülüyor.

38 milyon TL'lik nominal sermaye artışı bekleniyor

Halka arz öncesinde 150 milyon TL olan şirketin nominal sermayesinin, işlem sonrasında 188,2 milyon TL'ye yükselmesi bekleniyor. Belirlenen fiyat üzerinden hesaplamalara göre Best Brands Grup Enerji Yatırımları'nın halka arz öncesi piyasa değeri yaklaşık 2,21 milyar TL, halka arz sonrası piyasa değeri ise yaklaşık 2,77 milyar TL seviyesinde olacak. Halka açıklık oranının yüzde 29 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

SPK tarafından onaylanan izahnameye göre, şirket ve mevcut ortaklar tarafından bir yıl süreyle satmama taahhüdü verildi. Ayrıca payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasının ardından 30 gün süreyle fiyat istikrarını destekleyici işlemlerin yapılması planlanıyor.