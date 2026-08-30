BES'te 2,6 trilyon liralık eşik aşıldı: Emekli sayısı 500 bini geçti

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye'de uzun vadeli tasarrufların önemli araçlarından biri haline gelen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 23. yılına yaklaşırken hem fon büyüklüğünde hem de emekli sayısında yeni seviyelere ulaştı.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre 21 Ağustos itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 10 milyon 332 bin 553'e çıktı. Katılımcıların birikimleri ve devlet katkısıyla birlikte sistemdeki toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 473,9 milyar liraya ulaştı.

BES'ten emekli olanların sayısı da 501 bin 81'e çıkarak ilk kez 500 bin sınırını geçti.

BES ve OKS'de 18,2 milyon katılımcı

Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) ise katılımcı sayısı 7 milyon 889 bin 592 olurken, çalışanların birikimleri ve devlet katkısından oluşan toplam fon büyüklüğü yaklaşık 164 milyar liraya ulaştı.

BES ve OKS birlikte değerlendirildiğinde toplam katılımcı sayısı 18 milyon 222 bin 145'e, fon büyüklüğü ise 2 trilyon 637,9 milyar liraya çıktı.

Bu tutarın 2 trilyon 341,7 milyar lirasını katılımcıların birikimleri, 296,2 milyar lirasını ise devlet katkısı oluşturdu.

8 ayda yaklaşık 475 milyar liralık artış

BES ve OKS'deki toplam fon büyüklüğü 2025 sonunda 2 trilyon 163,2 milyar lira seviyesindeydi.

21 Ağustos'a kadar geçen sürede fon büyüklüğü 475 milyar lira arttı, fon büyüklüğündeki artış yüzde 21,9'u buldu.

Aynı dönemde BES ve OKS'de toplam katılımcı sayısı 286 bin 650 arttı. Böylece toplam katılımcı sayısı yılbaşından bu yana yüzde 1,6 artmış oldu.

Çocukların BES birikimi 115 milyar liraya yaklaştı

2021'de başlayan 18 yaş altı BES uygulamasında da büyüme sürüyor.

21 Ağustos itibarıyla sistemde 1 milyon 744 bin 360 çocuk bulunurken, bu gruba ait toplam fon büyüklüğü 114,6 milyar liraya ulaştı. Bunun yaklaşık 93 milyar lirasını katılımcı birikimleri, 21,6 milyar lirasını devlet katkısı oluşturdu.

Çocuk BES'te en fazla katılım 173 bin 205 kişiyle sıfır yaş grubunda gerçekleşti.

Yılbaşından bu yana 18 yaş altı BES'e 103 bin 378 yeni katılımcı eklenirken, toplam birikim devlet katkısıyla birlikte yaklaşık 29,6 milyar lira arttı.