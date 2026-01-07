BES'te devlet katkı payı resmen düşürüldü
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Bireysel Emeklilik Sistemi’nde devlet katkısı düşürüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı düzenleme kapsamında, BES katılımcılarına sağlanan yüzde 30’luk devlet katkısı yüzde 20’ye çekilirken, değişiklik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkı oranında değişikliğe gidildi. Buna göre, daha önce yüzde 30 olarak uygulanan devlet katkısı yüzde 20 seviyesine indirildi.
BES’e ilişkin yeni düzenleme, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma kapsamında şekillendirildi. Bakanlığın devlet katkı payının düşürülmesine yönelik taslağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunuldu.
Cumhurbaşkanı imzasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme yürürlüğe girerek resmen uygulanmaya başladı.