BES’te devlet katkı payı yüzde 20’ye düşürüldü
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde %30’luk devlet katkısı %20’ye düşürüldü. TSB, düzenlemenin ekonomik konjonktür, kamunun bütçe dengeleri ve sistemin ulaştığı ölçek dikkate alınarak gerçekleştirilen bir dengeleme adımı olduğuna işaret etti.
Sevilay ÇOBAN
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde devlet katkısına ilişkin beklenen düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanan kararla sonuca bağlandı. Buna göre, daha önce yüzde 30 olarak uygulanan devlet katkısı yüzde 20 seviyesine indirildi. BES’e ilişkin yeni düzenleme, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma kapsamında şekillendirildi.
Bakanlığın devlet katkı payının düşürülmesine yönelik taslağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunuldu. Cumhurbaşkanı imzasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme yürürlüğe girerek resmen uygulanmaya başladı. 1 Ocak 2026’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek kararla ayrıca, cayma hakkının kullanılması halinde sağlanan ilave devlet katkısı tutarı da 500 lira olarak belirlendi.
Katkı oranı geriye dönük değişmeyecek
Kararın ardından ilk açıklama Türkiye Sigorta Birliği’nden (TSB) geldi. TSB, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısı oranının yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürülmesine ilişkin, “Devlet katkısı yeni dönemde yüzde 20 oranıyla güçlü biçimde devam etmektedir” vurgusu yaptı.
Sektör temsilcileri ise yeni düzenlemenin BES’teki büyümeyi olumsuz etkilemeyeceğini ifade ederken, şimdiye kadar sağlanan yüzde 30’luk katkının da oldukça değerli bir oran olduğuna işaret etti. Uygulama tarafında ise yanlış anlaşılma ya da kafa karışıklığına mahal verilememesi adına şu bilgiyi paylaştılar: “Mevcut BES’liler ve bundan sonra sisteme dâhil olacak her sigortalı için devlet katkısı yüzde 20 olarak uygulanacak.
1 Ocak 2026 tarihinden önce devlet katkısını yüzde 30 olarak hak etmiş olanlar için birikimlere eklenen katkı miktarında bir değişiklik ya da düzenleme söz konusu olmayacak. Sigorta sektörü olarak pazarın hala potansiyelinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yüzde 20’lik devlet katkısı değişikliği sektör temsilcilerini sadece sistemlerini bu rakama adapte etmeleri süreciyle karşı karşıya bırakacak. Poliçe düzenlemeleri yapacağız.”
Sistem gücünü koruyor
TSB’den yapılan açıklamada, sistemin güçlü yapısı ve sürdürülebilirliğini koruduğu belirtildi. BES’in 22 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en başarılı yapısal reformlarından biri haline geldiği ifade edilen açıklamada, gönüllü BES ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık 18 milyon katılımcı ve 2,2 trilyon lira fon büyüklüğüne yaklaşıldığı vurgulandı. Açıklamada, söz konusu büyüklüklerin, BES’in artık yalnızca teşviklerle büyüyen bir yapı olmadığı, derinleşmiş, kalıcı, güçlü bir tasarruf ve yatırım ekosistemine dönüştüğünün ortaya koyulduğu ifade edildi.
Ekonomik konjonktürde bütçe dengeleri gözetildi
Açıklamada, “Devlet katkısı yeni dönemde yüzde 20 oranıyla güçlü biçimde devam etmektedir. Bu oran, uluslararası uygulamalar ve alternatif yatırım araçlarıyla kıyaslandığında hala oldukça yüksek ve anlamlı bir teşvik düzeyine işaret etmektedir” ifadelerine yer verildi. Brüt asgari ücretteki artışla birlikte devlet katkısı üst limitlerinin de yükseldiği hatırlatılan açıklamada, yapılan düzenlemenin ekonomik konjonktür, kamunun bütçe dengeleri ve sistemin ulaştığı ölçek dikkate alınarak gerçekleştirilen bir dengeleme adımı olduğu aktarıldı. Açıklamada, BES katılımcılarının mevcut birikimlerine ilişkin herhangi bir değişikliğin olmadığı özellikle vurgulanarak, katılımcı birikimlerinin ve hak edilen devlet katkılarının güvence altında olduğu belirtildi.
5 yılda ortalama getiri %827
BES’in avantajlarının yalnızca devlet katkısıyla sınırlı olmadığına işaret edilen açıklamada, fon performanslarının da önemine değinildi. Açıklamada, artan fon çeşitliliği, profesyonel fon yönetimi ve uzun vadeli yatırım perspektifi sayesinde BES’in güçlü bir yatırım alternatifi haline geldiği belirtildi. Son 5 yıllık dönemde BES fonlarının ağırlıklı ortalama getirisinin yaklaşık yüzde 827 seviyesinde gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, bu performansın altın hariç tüm yatırım araçlarının ve enflasyonun üzerinde kaydedildi.
Doğru zamanda fon dağılımı değişikliği getiriyi artırır
Açıklamada, son bir yılda BES katılımcılarının fon büyüklüğünün yüzde 80 artış gösterdiği, doğru zamanda yapılan fon dağılımı değişiklikleriyle katılımcıların daha yüksek getiri elde edebildiği aktarıldı.
TSB açıklamasında, BES’in yalnızca bireyler için değil, Türkiye ekonomisi açısından da stratejik bir rol oynadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “BES, bireylerin emeklilik dönemleri için uzun vadeli ve güvenli birikim yapmalarını sağlarken, sermaye piyasalarına ve reel sektöre kalıcı fon kaynağı oluşturarak makroekonomik istikrara önemli katkılar sunmaktadır. Türkiye Sigorta Birliği olarak altını çizmek isteriz ki devletin BES’e desteği güçlü şekilde devam etmektedir. Şeffaf altyapısı ve sürekli gelişen yapısıyla BES, uzun vadeli tasarruf ve yatırım güvencesi olmaya devam edecektir.”
''Gidilecek çok yol var”
Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, DÜNYA gazetesi ile paylaştığı görüşünde, “Devlet katkı oranının %20’ye çekilmesi, sistemin katılımcılar açısından taşıdığı stratejik önemi azaltmamaktadır” ifadesini kullandı. Yaşar, “BES; ulaştığı ölçek, tasarruf kültürüne yaptığı katkı ve finansal sisteme sağladığı uzun vadeli kaynak ile Türkiye’de finansal mimarinin en önemli yapı taşlarından biri olmayı sürdürmektedir. OECD ülkelerinde özel emeklilik fonlarının GSYH’ye oranının %105 seviyesinde olduğu dikkate alındığında, Türkiye’nin bu alanda gidecek çok yolu olduğu açıktır. BES, bu yolculukta hem bireysel refahın hem de makroekonomik dayanıklılığın temel araçlarından biri olmaya devam edecektir” dedi.