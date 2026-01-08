BES’te devlet katkı payı yüzde 20’ye düşürüldü

Sevilay ÇOBAN

Bireysel Emeklilik Siste­mi’nde devlet katkısına ilişkin beklenen düzenle­me Resmi Gazete’de yayımlanan kararla sonuca bağlandı. Buna göre, daha önce yüzde 30 olarak uygulanan devlet katkısı yüzde 20 seviyesine indirildi. BES’e ilişkin yeni düzenleme, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma kapsamında şekillendirildi.

Bakanlığın dev­let katkı payının düşürülmesi­ne yönelik taslağı Cumhurbaş­kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunuldu. Cumhurbaş­kanı imzasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanan düzen­leme yürürlüğe girerek resmen uygulanmaya başladı. 1 Ocak 2026’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek kararla ayrı­ca, cayma hakkının kullanılma­sı halinde sağlanan ilave devlet katkısı tutarı da 500 lira olarak belirlendi.

Katkı oranı geriye dönük değişmeyecek

Kararın ardından ilk açıkla­ma Türkiye Sigorta Birliği’n­den (TSB) geldi. TSB, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısı oranının yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürülme­sine ilişkin, “Devlet katkısı ye­ni dönemde yüzde 20 oranıyla güçlü biçimde devam etmekte­dir” vurgusu yaptı.

Sektör tem­silcileri ise yeni düzenlemenin BES’teki büyümeyi olumsuz et­kilemeyeceğini ifade ederken, şimdiye kadar sağlanan yüzde 30’luk katkının da oldukça de­ğerli bir oran olduğuna işaret et­ti. Uygulama tarafında ise yan­lış anlaşılma ya da kafa karışıklı­ğına mahal verilememesi adına şu bilgiyi paylaştılar: “Mevcut BES’liler ve bundan sonra sis­teme dâhil olacak her sigortalı için devlet katkısı yüzde 20 ola­rak uygulanacak.

1 Ocak 2026 ta­rihinden önce devlet katkısını yüzde 30 olarak hak etmiş olan­lar için birikimlere eklenen kat­kı miktarında bir değişiklik ya da düzenleme söz konusu olmaya­cak. Sigorta sektörü olarak paza­rın hala potansiyelinin çok yük­sek olduğunu görüyoruz. Yüzde 20’lik devlet katkısı değişikliği sektör temsilcilerini sadece sis­temlerini bu rakama adapte et­meleri süreciyle karşı karşıya bı­rakacak. Poliçe düzenlemeleri yapacağız.”

Sistem gücünü koruyor

TSB’den yapılan açıklamada, sistemin güçlü yapısı ve sürdü­rülebilirliğini koruduğu belir­tildi. BES’in 22 yıllık geçmişiy­le Türkiye’nin en başarılı yapısal reformlarından biri haline gel­diği ifade edilen açıklamada, gö­nüllü BES ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) birlikte değerlen­dirildiğinde yaklaşık 18 milyon katılımcı ve 2,2 trilyon lira fon büyüklüğüne yaklaşıldığı vurgu­landı. Açıklamada, söz konusu büyüklüklerin, BES’in artık yal­nızca teşviklerle büyüyen bir ya­pı olmadığı, derinleşmiş, kalıcı, güçlü bir tasarruf ve yatırım eko­sistemine dönüştüğünün ortaya koyulduğu ifade edildi.

Ekonomik konjonktürde bütçe dengeleri gözetildi

Açıklamada, “Devlet katkı­sı yeni dönemde yüzde 20 ora­nıyla güçlü biçimde devam et­mektedir. Bu oran, uluslararası uygulamalar ve alternatif yatı­rım araçlarıyla kıyaslandığında hala oldukça yüksek ve anlam­lı bir teşvik düzeyine işaret et­mektedir” ifadelerine yer veril­di. Brüt asgari ücretteki artışla birlikte devlet katkısı üst limit­lerinin de yükseldiği hatırlatı­lan açıklamada, yapılan düzen­lemenin ekonomik konjonktür, kamunun bütçe dengeleri ve sis­temin ulaştığı ölçek dikkate alı­narak gerçekleştirilen bir den­geleme adımı olduğu aktarıldı. Açıklamada, BES katılımcıları­nın mevcut birikimlerine ilişkin herhangi bir değişikliğin olma­dığı özellikle vurgulanarak, katı­lımcı birikimlerinin ve hak edi­len devlet katkılarının güvence altında olduğu belirtildi.

5 yılda ortalama getiri %827

BES’in avantajlarının yalnız­ca devlet katkısıyla sınırlı olma­dığına işaret edilen açıklamada, fon performanslarının da öne­mine değinildi. Açıklamada, ar­tan fon çeşitliliği, profesyonel fon yönetimi ve uzun vadeli yatı­rım perspektifi sayesinde BES’in güçlü bir yatırım alternatifi hali­ne geldiği belirtildi. Son 5 yıllık dönemde BES fonlarının ağırlık­lı ortalama getirisinin yaklaşık yüzde 827 seviyesinde gerçek­leştiği ifade edilen açıklamada, bu performansın altın hariç tüm yatırım araçlarının ve enflasyo­nun üzerinde kaydedildi.

Doğru zamanda fon dağılımı değişikliği getiriyi artırır

Açıklamada, son bir yılda BES katılımcılarının fon büyüklüğünün yüzde 80 artış gösterdiği, doğru zamanda yapılan fon dağılımı değişiklikleriyle katılımcıların daha yüksek getiri elde edebildiği aktarıldı.

TSB açıklamasında, BES’in yalnızca bireyler için değil, Türkiye ekonomisi açısından da stratejik bir rol oynadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “BES, bireylerin emeklilik dönemleri için uzun vadeli ve güvenli birikim yapmalarını sağlarken, sermaye piyasalarına ve reel sektöre kalıcı fon kaynağı oluşturarak makroekonomik istikrara önemli katkılar sunmaktadır. Türkiye Sigorta Birliği olarak altını çizmek isteriz ki devletin BES’e desteği güçlü şekilde devam etmektedir. Şeffaf altyapısı ve sürekli gelişen yapısıyla BES, uzun vadeli tasarruf ve yatırım güvencesi olmaya devam edecektir.”

''Gidilecek çok yol var”

Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, DÜNYA gazetesi ile paylaştığı görüşünde, “Devlet katkı oranının %20’ye çekilmesi, sistemin katılımcılar açısından taşıdığı stratejik önemi azaltmamaktadır” ifadesini kullandı. Yaşar, “BES; ulaştığı ölçek, tasarruf kültürüne yaptığı katkı ve finansal sisteme sağladığı uzun vadeli kaynak ile Türkiye’de finansal mimarinin en önemli yapı taşlarından biri olmayı sürdürmektedir. OECD ülkelerinde özel emeklilik fonlarının GSYH’ye oranının %105 seviyesinde olduğu dikkate alındığında, Türkiye’nin bu alanda gidecek çok yolu olduğu açıktır. BES, bu yolculukta hem bireysel refahın hem de makroekonomik dayanıklılığın temel araçlarından biri olmaya devam edecektir” dedi.