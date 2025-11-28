BES'te katılımcıların fon tutarı 1 trilyon 649 milyar TL oldu

BES’te katılımcıların fon tutarı 21 Kasım 2025 itibarıyla 1 trilyon 648 milyar 881,5 milyon TL seviyesine ulaştı. Bunun 976 milyar 762,6 milyon TL’si faizli, 672 milyar 118,9 milyon TL’si ise faizsiz fonlardan oluştu.

Devlet katkısı fon tutarı ise toplam 205 milyar 140,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Devlet katkısının 181 milyar 924,4 milyon TL’si faizli, 23 milyar 216 milyon TL’si faizsiz fonlara dağıldı.

Sistemdeki toplam katılımcı sayısı 10 milyon 54 bin 719 kişi oldu.

OKS’de fon tutarı 113,3 milyar TL’ye yükseldi

Otomatik Katılım Sistemi’nde çalışanların fon büyüklüğü geçen hafta 111,56 milyar TL seviyesindeyken bu hafta 113,33 milyar TL’ye yükseldi.