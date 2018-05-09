Beştepe'de ekonomi zirvesi sona erdi

09 Mayıs 2018

Ekonomi yönetimi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın da katılımıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi.

İki buçuk saat süren toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bugün düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, "faiz meselesi, enflasyon, cari açık gibi konuların etraflıca" ele alınacağını ifade etmişti.

Credit Agricole kıdemli EM stratejisti Guillaume Tresca da "Ara toplantıda faiz artırımı beklemem" diyerek, "Bunu yapmak gibi bir alışkanlıkları yok ve Haziran'da seçimler var. Bu kötü bir sinyal olur. TCMB'nin kararı TL'nin hareketine bağlı olacaktır, reaksiyonlarının TL'nin hareketlerine oldukça duyarlı olduğunu biliyoruz. TCMB'nin 7 Haziran toplantısına kadar bekleyeceğini düşünüyorum" dedi. Tresca, toplantıdan çıkabilecek adımları, "Faiz artırımı değil ama enflasyonu frenleyecek önlemler, makro ihtiyatı tedbirlerde sıkılaşma, belki para politikası çerçevesinde sadeleşme" olarak sıraladı.

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TCMB'nin adımı sınırlı etki yarattı

Kurda bugün tarihi zirvenin yenilenmesi ardından TCMB, Pazartesi günkü zorunlu karşılık düzenlemesi sonrası bugün iki adım daha attı. Ancak tek başına TL'de anlamlı bir değerlenme sağlayamadı.