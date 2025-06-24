BETAM açıkladı: Hanehalkı enflasyon beklentisi düştü

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile Research İstanbul’un 2025 Haziran ayında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre, enflasyon beklentileri netleşti.

Buna göre, bir yıl sonrasına dair hanehalkı ortalama enflasyon beklentisi 2025 Haziran’da bir önceki anket dönemine kıyasla 1,8 puan azalarak yüzde 59,2 oldu.

Enflasyon beklentisi dağılımına göre katılımcıların büyük bölümü (yüzde 27,3) bir yıl sonrasının enflasyon oranının yüzde 41-60 arasında olacağını tahmin etti.

Önümüzdeki bir yıl içinde enflasyon oranının mevcut seviyesinden (%35,4) daha düşük olacağını bekleyenlerin oranı ise geçen aya göre 2,2 puan artarak yüzde 27,3 oldu.

Kadınların enflasyon beklentisi daha yüksek

Cinsiyete göre enflasyon beklentileri değerlendirildiğinde kadınların enflasyon beklentilerinin erkeklerin beklentilerine bir miktar daha yüksek olduğu görüldü.

2025 Haziran verilerine göre enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla erkeklerde 0,9 puan, kadınlarda ise 2,9 puan azaldı. 2025 Haziran’da ortalama enflasyon beklentisi erkeklerde yüzde 57,9, kadınlarda yüzde 61,9 oldu.

En yüksek enflasyon beklentisi 55-64 yaş grubunda

Yaşa göre enflasyon beklentileri değerlendirmesine göre yaş gruplarına göre belirgin bir fark olmadı.

Bir önceki ay ile kıyaslandığında enflasyon beklentisi 35-44 (8,7 puan), 45-54 (5,1 puan) ve 55-64 (0,7 puan) yaş gruplarında azalmış 18-24 (2,3 puan), 25-34 (2,9 puan) arttı.

65 yaş ve üstü gruptakilerin beklentilerinde ise değişiklik olmdı. En yüksek artış 25-34 yaş grubunda (2,9 puan), en yüksek azalış ise 35-44 yaş grubunda (8,7 puan) görüldü.

Güncel verilere göre ortalama enflasyon beklentisi 18-24 yaş grubunda yüzde 59,6, 25-34 yaş grubunda yüzde 60,5, 35-44 yaş grubunda yüzde 54,4, 45-54 yaş grubunda yüzde 55,6, 55-64 yaş grubunda yüzde 64, 65 yaş ve üstü grupta ise yüzde 62,1 oldu.

İşsizlerin enflasyon beklentisinde hızlı düşüş

Anket sonuçları, ortalama enflasyon beklentilerinin iş durumuna göre değiştiğini gösterdi.

Bir önceki aya kıyasla ortalama enflasyon beklentisi günlük/yevmiyeli çalışanlarda (9,8 puan) ve ücretli özel sektör çalışanlarında (2,4 puan) yükseldi, diğer iş gruplarında ise düştü. Enflasyon beklentilerinde en büyük düşüş işsiz ve iş arayanlarda (14,6 puan), en küçük düşüş ise işsiz ama iş aramayanlarda (0,7 puan) görüldü.

Güncel verilere göre ortalama enflasyon beklentisi emekli, çalışmıyor grubunda yüzde 62,8, günlük/yevmiyeli çalışan grupta yüzde 67,2, kendi hesabına çalışan veya işveren grubunda yüzde 54,4, maaşlı devlet çalışan grubunda yüzde 52,1, öğrencilerde yüzde 57,7, ücretli özel sektör çalışanlarında yüzde 60,3, işsiz ama iş aramayanlarda yüzde 58,7, işsiz ve iş arıyor grubunda ise yüzde 55 oldu.