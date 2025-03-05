BETAM açıkladı: Hem istihdam hem işsiz sayısı azaldı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam), Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ve Araştırma Görevlisi Dr. Saliha Tanrıverdi tarafından hazırlanan "Hem istihdamda hem işsiz sayısında azalış" başlıklı işgücü piyasası görünümüne ilişkin araştırma notunu yayımladı.

Rapora göre istihdamda 195 bin kişilik, işsiz sayısında ise 25 binlik düşüş işgücünü yaklaşık 219 bin kişi azaltırken genel işsizlik oranı da aralıktan ocağa 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı ocakta istihdamda görülen 24 bin kişilik azalış ve işsiz sayısında görülen 74 bin kişilik artış sonucu yüzde 11,6’dan yüzde 12,1’e yükseldi.

Erkek işsizlik oranı ise aralıktan ocağa istihdamda 170 bin kişilik, işsizlerde ise 99 bin kişilik azalış sonucu yüzde 6,9’dan yüzde 6,5’e düştü. Kadın işgücü seviyesi 50 bin artarken erkek işgücü seviyesi 269 bin azaldı. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı ocakta 0,9 puan artarak 5,6 puan oldu.

İstihdamda ve işsizlerde azalış

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre istihdam edilenlerin sayısı aralıktan ocak ayına 195 bin kişilik azalışla 32 milyon 531 bin oldu. Ocak ayında işsiz sayısı da 25 bin azalarak 3 milyon 2 bine geriledi. Böylece 219 bin azalan işgücü 35 milyon 534 bin seviyesine indi. İşsizlik oranı, istihdamda azalmaya rağmen işsiz sayısında azalma sonucu, aralıktan ocak ayına 0,1 puan azalarak 8,4 oldu.

Potansiyel işgücünde düşüş

Alternatif işsizlik oranları, “zamana bağlı eksik istihdam, işsizlerin bütünleşik oranı” ve “işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı” olarak adlandırılmakta, üçüncü oran ise “atıl işgücü oranı” bu iki bütünleşik oranın bileşimi olarak hesaplanıyor.

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre “Genel işsizlik oranı” ocakta yüzde 8,4 olarak gerçekleşirken potansiyel işgücünü de hesaba katan işsizlik oranı, potansiyel işgücündeki 220 binlik düşüş sonucu yüzde 19,3’ten yüzde 18,9’a geriledi. Zamana bağlı eksik istihdamı hesaba katan işsizlik oranı ise aralıktan ocağa 0,4 puan artarak yüzde 18,8 oldu. Son iki alternatif işsizlik oranının bileşiminden oluşan işsizlik oranı ise yüzde 28’den yüzde 28,1’e yükseldi.

Kadın ve erkek istihdamında düşüş

Aralıktan ocağa kadınlarda istihdam seviyesi 24 bin azalırken, işsiz sayısı 74 bin kişi artmış, neticede işgücü 50 bin arttı.. Kadın işsizlik oranı aralıktan ocağa 0,5 puan artarak 12,1’e yükseldi.

Aralıkta kadın istihdamı 55 bin artmış, kadın işsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak 11,6 oldu. Erkek istihdamı ocakta 170 bin azalırken işsiz sayısı 99 bin azalmış ve erkek işsizlik oranı 0,4 puan düşerek yüzde 6,5 oldu. Aralıkta erkek istihdamında 93 binlik bir azalışla beraber işsiz sayısında 13 binlik azalış gerçekleşirken, işsizlik yüzde 6,9 oranında sabit kaldı. Bu gelişmeler sonucunda aralıktan ocağa işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı 0,9 puan artarak 5,6 puan oldu.

Kadın istihdam oranı, istihdamdaki 24 binlik azalış sonucu yüzde 32,3’e, erkek istihdam oranı da istihdamda 170 bin kişilik azalışla yüzde 66,4’e geriledi.