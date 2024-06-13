BETAM: Büyümeye en büyük katkı özel tüketimden

BETAM'ın yılın ilk çeyrek dönemine ilişkin büyüme verilerini değerlendirmesi yayımlandı.

Türkiye ekonomisinin 2024 yılının birinci çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdüğü belirtilen değerlendirmede, şöyle devam edildi:

"Bu çeyrekte büyümeye en büyük katkı 4,3 yüzde puan ile özel tüketimden geldi. Bir önceki çeyrek eksi 2,3 yüzde puan olan net ihracat katkısı bu çeyrekte 1,7 yüzde puan olarak gerçekleşti. Bir önceki çeyrekte büyümeye negatif katkı yapan stok değişimi bu çeyrekte de büyümeyi 4,1 puan düşürdü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış serilere göre ise Türkiye ekonomisi 2023 yılının dördüncü çeyreğinden 2024 yılının birinci çeyreğine yüzde 2,4 büyüdü. Çeyreklik büyümeye özel tüketim 0,6 puan pozitif katkı yaparken, dış ticaret de 2,1 yüzde puan pozitif katkı yaptı. Yatırımlar çeyreklik büyümeye 1 yüzde puan katkı yaparken, stok değişimleri ise büyümeyi 1,5 yüzde puan aşağı çekti."