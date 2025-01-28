BETAM, dördüncü çeyrekte ekonomide küçülme bekliyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, (BETAM) Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme sonuçlarını paylaştı.

Buna göre BETAM, Türkiye ekonomisinin 2024 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 0,6 oranında küçülmesini bekliyor.

"Yaptığımız hesaplara göre..."

BETAM'dan konuyla ilgili şu açıklama geldi:

"Kesinleşen Ekim, Kasım ve kısmen açıklanan Aralık ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre, Türkiye ekonomisinin 2024 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 0,6 oranında küçülmesini bekliyoruz."

BETAM, Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığı hesaplamalarla ise 2024 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 0,4 artacağını tahmin etti.

ÖTV gelirlerinde artış bekleniyor

BETAM, aynı dönemde tüketim malları ithalatı ve ÖTV gelirlerinde artış öngördüklerini belirtti:

"2024 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla tüketim malları ithalatında yüzde 11,2 ve ÖTV gelirlerinde yüzde 3,1 artış öngörüyoruz. Konut kredilerinde yüzde 0,1’lik bir azalışla beraber kamu tüketim harcamalarında yüzde 1,1’lik bir artış öngörüyoruz.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre bakıldığında, kamu tüketim harcamalarında yüzde 18,7’lik bir artış, konut kredilerinde ise ciddi bir azalış (yüzde 25,4) görülmektedir. Aynı dönemde tüketici kredilerinde de yüzde 2,1’lik bir düşüş bekliyoruz."