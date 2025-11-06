Betam: Ekonomi 3. çeyrekte yüzde 4,9 büyüyecek
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam), 2025 yılı üçüncü çeyrek büyüme tahminini açıkladı. Kurum, temmuz, ağustos ve kısmen açıklanan eylül verilerine dayanarak Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,9 büyümesini beklediğini duyurdu.
Betam, temmuz–eylül döneminde yıllık büyümenin yüzde 4,9, çeyreklik büyümenin ise yüzde 1 olacağı öngörüsünü paylaştı.
Betam’ın değerlendirmesinde, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH verilerine göre ekonominin bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1 artacağı öngörüldü.
Açıklamada, öncü göstergelerle yapılan hesaplamaların baz alındığı belirtilerek şu ifadeye yer verildi:
“Kesinleşen temmuz, ağustos ve kısmen açıklanan eylül ayı göstergeleri, 2025’in üçüncü çeyreğinde yıllık büyümenin yüzde 4,9, çeyreklik büyümenin ise yüzde 1 olacağına işaret ediyor.”
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3. çeyrek büyüme verisini kasım ayı sonunda açıklayacak.