BETAM hanehalkı enflasyon beklentilerini açıkladı: Öğrenciler düşük, emekliler yüksek bekliyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından yayımlanan Ağustos 2025 Hanehalkı Enflasyon Beklentileri Araştırması, enflasyon beklentilerinde gerilemeye işaret etti. Rapora göre, hanehalkının bir yıl sonrasına ilişkin ortalama enflasyon beklentisi yüzde 57,8 oldu. Bu oran, Temmuz ayına kıyasla 0,7 puanlık düşüş anlamına geliyor.

Enflasyon beklentilerinde dağılım

Katılımcıların yüzde 28,6’sı enflasyonun yüzde 41-60 aralığında olacağını öngörürken, yüzde 23,7’si yüzde 21-40, yüzde 17,8’i ise yüzde 61-80 aralığında beklenti bildirdi. Önümüzdeki bir yıl içinde enflasyonun mevcut yüzde 33,5’lik seviyenin altına düşeceğini tahmin edenlerin oranı, geçen aya göre 5,1 puan azalarak yüzde 24,9’a geriledi.

Cinsiyet farkı

Araştırmaya göre kadınların enflasyon beklentisi yüzde 59,7, erkeklerin ise yüzde 56,5 seviyesinde gerçekleşti. Geçen aya kıyasla her iki grupta da düşüş yaşansa da kadınların beklentisi erkeklerden daha yüksek kaldı.

Yaş gruplarına göre

Yaş gruplarına göre farklılıklar dikkat çekti. En düşük beklenti yüzde 55,2 ile 35-44 yaş grubunda ölçüldü. En yüksek beklenti ise yüzde 61,5 ile 65 yaş ve üzeri grupta gerçekleşti. 25-34 yaş grubunda beklenti 5,5 puan azalırken, 45-54 yaş grubunda 2,8 puanlık artış kaydedildi.

İş durumuna göre

İş durumuna göre ayrışma da dikkat çekti. Öğrenciler, yüzde 54,1 ile en düşük beklentiye sahip olurken; emekli ve çalışmayanlar, yüzde 60,4 ile en yüksek beklentiyi dile getirdi. Ücretli özel sektör çalışanlarının beklentisi 8,9 puan gerilerken, günlük/yevmiyeli çalışanların beklentisi 7,3 puan arttı