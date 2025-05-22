BETAM: Hanehalkı enflasyon beklentisi düştü, işsizlerde hızla arttı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile Research İstanbul’un Mayıs 2025 tarihli anket sonuçları, Türkiye’deki enflasyon beklentilerinin demografik ve sosyoekonomik farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu.

Rapora göre, hanehalkının ortalama enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla 0,2 puan gerileyerek yüzde 61 seviyesine düştü. Katılımcıların yüzde 28,5’i önümüzdeki bir yıl içinde enflasyonun yüzde 41-60 aralığında olacağını tahmin ediyor. Buna karşın, enflasyonun mevcut seviyesinden (yüzde 37,9) daha düşük olmasını bekleyenlerin oranı yüzde 25,2’ye geriledi.

İşsiz ve iş arayanların enflasyon beklentisi ise dikkat çekici bir şekilde yükselerek yüzde 69,7 seviyesine çıktı. Bu oran, tüm gruplar arasında en yüksek beklentiyi yansıtıyor. En düşük beklenti ise yüzde 56,3 ile maaşlı devlet çalışanlarında görüldü.

Cinsiyete göre bakıldığında kadınların enflasyon beklentisi erkeklerden daha yüksek. Kadınlar gelecekteki enflasyonu ortalama yüzde 64,7, erkekler ise yüzde 58,8 olarak tahmin ediyor.

Yaş gruplarına göre analizde en düşük enflasyon beklentisi 18-24 yaş grubunda yüzde 57,3, en yüksek beklenti ise 55-64 yaş grubunda yüzde 64,7 olarak kaydedildi. Özellikle 35-44, 45-54 ve 65 yaş üstü gruplarda beklentiler artarken, genç yaş gruplarında düşüş gözlemlendi.

BETAM, bulguların, toplumun ekonomik gidişata yönelik algısında sosyal konum ve demografik faktörlerin belirleyici olduğunu gösterdiğini vurguladı.