BETAM: Hanehalkının enflasyon beklentisi ocakta yükseldi

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), Ocak 2026’ya ilişkin hane halkı enflasyon beklentilerini yayımladı. Rapora göre, 2026 yılı ocak ayında hane halklarının bir yıl sonrasına ilişkin bir önceki anket dönemine kıyasla 3,4 puan artarak yüzde 55,3 oldu. Önümüzdeki bir yıl içinde enflasyon oranının güncel enflasyon oranından düşük olacağını tahmin edenlerin oranı bir önceki aya kıyasla 2 puan azalarak yüzde 31,3 oldu. Enflasyon beklentilerinin dağılımına göre katılımcıların en büyük bölümü (yüzde 31,3) enflasyon oranının yüzde 21-40 arasında olacağını tahmin etmektedir.

Kadınların enflasyon beklentisi daha yüksek

2026 yılı ocak verilerine göre enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla erkeklerde 5,7 puan artmış kadınlarda ise değişmemiştir. 2026 Ocak’ta ortalama enflasyon beklentisi erkeklerde yüzde 55, kadınlarda yüzde 55,8 oldu.

En düşük enflasyon beklentisi 35-44 yaş grubunda

Bir önceki ay ile kıyaslandığında enflasyon beklentisi sadece 55-64 yaş grubunda (2,7 puan) azalmış diğer gruplarda ise artmıştır. Güncel verilere göre ortalama enflasyon beklentisi 18-24 yaş grubunda yüzde 52,6, 25-34 yaş grubunda yüzde 56,3, 35-44 yaş grubunda yüzde 51,5, 45-54 yaş grubunda yüzde 53,7, 55-64 yaş grubunda yüzde 56,6, 65 yaş ve üstü grupta ise yüzde 61,4 oldu.

Maaşlı devlet çalışanlarının enflasyon beklentilerinde düşüş

Bir önceki aya kıyasla ortalama enflasyon beklentileri iş durumuna sadece maaşlı devlet çalışanlarında azalmış diğer gruplarda ise arttı. Güncel verilere göre ortalama enflasyon beklentisi emekli, çalışmıyor grubunda yüzde 57, günlük/yevmiyeli çalışan grupta yüzde 64,6, kendi hesabına çalışan veya işveren grubunda yüzde 51,6, maaşlı devlet çalışan grubunda yüzde 42,7, işsiz ama iş aramayanlarda yüzde 55,9, öğrencilerde yüzde 51,7, ücretli özel sektör çalışanlarında yüzde 51,5, işsiz ve iş arıyor grubunda ise yüzde 64,4 oldu.