BETAM: İstihdamda işgücünden daha yüksek artış işsizliği düşürdü

12 Ekim 2020

TÜİK'in açıkladığı temmuz dönemi işgücü istatistiklerini değerlendiren BETAM, tarım dışında bütün sektörlerde istihdam artışları yaşandığına işaret ederek, istihdamda işgücünden daha yüksek artış yaşanmasının işsizliği düşürdüğünü bildirdi.

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ve Araştırma Görevlisi Hamza Mutluay tarafından hazırlanan raporda şu değerlendirmelere yer verildi: Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Temmuz 2020 döneminde Haziran 2020 dönemine kıyasla 0,6 yüzde puan azalarak yüzde 15,9 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde tarım dışı istihdam 568 bin kişi artarken, tarım dışı işgücü 493 bin kişi artmıştır. Sektörel verilere göre tarım dışında bütün sektörlerde istihdam artışları yaşanmıştır.

İnşaat sektöründe 111 binlik istihdam artışı kaydedilirken, sanayi ve hizmetlerde de sırasıyla 57 ve 399 binlik istihdam artışı kaydedilmiştir. Tarım sektöründe 28 binlik istihdam azalışı yaşanmıştır. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre kadın istihdamındaki 165 binlik artışa karşılık, işgücünde 216 binlik artış yaşanmıştır. Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın tarım dışı işsizlik oranı bu gelişme sonucunda 0,1 yüzde puan artarak yüzde 19,1 seviyesine yükselmiştir. Erkek işgücü ve istihdamında sırasıyla 323 ve 423 binlik artış kaydedilmiştir. Bu gelişme sonucunda erkek tarım dışı işsizlik oranı yüzde 0,8 puan azalarak yüzde 14,6 olarak gerçekleşmiş, tarım dışı işsizlik oranındaki toplumsal cinsiyet farkı yüzde 1,0’lık artış göstermiştir.

Tarım dışı bütün işgücü göstergelerinde yükseliş

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Temmuz 2020 döneminde (Haziran-Temmuz-Ağustos) Haziran 2020 dönemiyle (Mayıs-Haziran-Temmuz) kıyaslandığında tarım dışı işgücü 493 bin artarak 26 milyon 55 bine yükselmiştir. Bu gelişme sonucu tarım dışı işgücü seviyesi Şubat 2020 seviyesinden 761 bin daha aşağıda kalmıştır (26 milyon 816 bin).Tarım dışı istihdam ise 568 bin artarak 21 milyon 912 bin kişi olarak kaydedilmiştir. Temmuz 2020 tarım dışı istihdam seviyesi, Şubat 2020 seviyesinin halen 962 bin altındadır. Tarım dışı işsiz sayısı ise Haziran dönemine kıyasla 75 bin kişi azalarak 4 milyon 143 bin olarak kaydedilmiş, tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 15,9 seviyesine gerilemiştir.

Haziran döneminde hem işgücünde hem de istihdam oranında meydana gelen artışlar Temmuz döneminde de devam etmektedir. Bu gelişmeler sonucunda işgücüne katılım oranı Temmuz döneminde Haziran dönemine kıyasla yüzde 48,6’den yüzde 49,3’e yükselmişken, istihdam oranı ise yüzde 41,8’ den yüzde 42,6’ ya yükselmiştir. Son bir yılda işgücüne katılım oranındaki kayıp 3,6 yüzde puan olarak gerçekleşirken son bir yılda istihdam oranında gerçekleşen kayıp 2,8 yüzde puandır.

Çalışmaya hazır olup iş aramayanlarda azalma

İşgücü tanım icabı istihdamdakiler ile iş arayanların (işsizler) toplamından ibarettir. İşgücündeki istisnai gelişme, işini kaybedenlerin ve ilk kez işgücü piyasasına girecek olanların bir bölümünün “iş bulamayacağını” düşünerek iş aramaktan vazgeçtiğini göstermektedir. Bu davranış önemli ölçüde TÜİK tarafından “iş bulma ümidi olmayanlar” ve “diğer” olarak sınıflandıranların sayısındaki artışa yansımaktadır. ‘‘İş bulma ümidi olmayanlar’’ sayısındaki Ocak 2019’dan beri süregelen ve pandemi döneminde ivmelenen artış, Haziran’da tersine dönmüş, Temmuz’da ise 300 bine yakın bir düşüş göstermiştir. İş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısında Haziran döneminde görülen düşüşler, Temmuz döneminde de devam etmiştir. İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ile işsiz sayısının toplamı Haziran dönemine kıyasla 380 bin kişi azalarak 8 milyon 253 bin kişi kaydedilmiştir.

İstihdam, tarım hariç tüm sektörlerde arttı

Mevsimsellikten arındırılmış sektörel istihdam verilerine göre Temmuz 2020 döneminde Haziran 2020 dönemine kıyasla tarım hariç tüm sektörlerde istihdam artışları kaydedilmiştir. İnşaat sektöründeki 111 binlik artışla birlikte son üç dönemdeki artış 373 bin olarak gerçekleşmiştir. Temmuz 2020’de sanayi istihdamı 57 bin artış gerçekleştirmiştir. 7 dönemdir süregelen azalıştan sonra Haziran dönemi ile artışa geçen hizmet istihdamı, Temmuz döneminde de artış eğilimini sürdürmüştür (399 bin). Tarım istihdamında ise Haziran dönemine kıyasla 28 binlik istihdam azalışı kaydedilmiştir.



Son bir yılda tarım dışı işgücünde ve istihdamında sert düşüş

Temmuz 2020 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yıllık istihdam kaybı 893 bindir (yüzde 3,9). Buna karşılık Temmuz 2020 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tarım dışı işsiz sayısında artış yerine azalışlar görülmektedir. Son bir yılda işgücünde yaklaşık 1 milyon 257 bin kayıp yaşanırken işsiz sayısı yaklaşık 364 bin azalmıştır.

Kadın işsizlik oranında artış

Şekil 6’da mevsim etkilerinden arındırılmış kadın ve erkek tarım dışı işsizlik oranları verilmektedir. Temmuz 2020 döneminde kadınların tarım dışı işsizlik oranı Haziran 2020’ye kıyasla 0.1 yüzde puan artarak yüzde 19,1 olarak kaydedilmiştir. Erkeklerin işsizlik oranı ise 0,8 puan azalarak yüzde 14,6 olarak gerçekleşmiştir. Kadın işgücünde ve istihdamında sırasıyla 217 ve 165 binlik artış kaydedilirken, erkek işgücünde ve istihdamında sırasıyla 323 ve 423 binlik artış kaydedilmiştir. İstihdamdan işgücünden daha hızlı artması sonucu erkek tarım dışı işsizlik oranında azalışlar görülürken işgücünün istihdamdan daha hızlı artması sonucu kadın tarım dışı işsizlik oranında ise artış kaydedilmiştir. Temmuz 2020’de kadın tarım dışı işsizlik oranı yüzde 0,1 puan artarken, erkeklerde bu oran yüzde 0,8 puan azalmıştır. Bu gelişmeler sonucu tarım dışı işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı 0,1 yüzde puan artarak 4,5 yüzde puana yükselmiştir.