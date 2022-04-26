BETAM: Öncü veriler ilk çeyrekte yüzde 5,8'e büyümeye işaret ediyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından bugün yayımlanan raporda ilk çeyrek için yüzde 5,8'lik büyüme beklediğini paylaştı.

BETAM tarafından açıklanan raporda şu ifadeler yer alıyor:

"Kesinleşen Ocak, Şubat ve kısmen açıklanan Mart ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH'nin yüzde 5,8 büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH'nin yüzde 1 büyüyeceğini öngörüyoruz" denildi.

IMF Türkiye ekonomisi için yüzde 3,3’lük büyüme tahminini değiştirmezken, küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,9’dan yüzde 4,4’e düşürdü. Dünya Bankası ise Türkiye için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 2’den yüzde 1.4’e düşürmüştü.

Sanayi üretiminde artış tahmini

BETAM, 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla ithal tüketimde artış, kredilerde ise azalma bekliyor. Çeyreklik bazda ithal tüketim yüzde 9,3 artarken, konut ve tüketici kredilerinde yüzde 15’i aşan azalmalar hesapladı.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre bakıldığında özel tüketimde ciddi düşüşler göze çarpıyor. İthal tüketimde yüzde 15, konut kredilerinde yüzde 28, tüketici kredilerinde yüzde 20 azalma bekliyoruz. Öte yandanda yanıksız tüketim malları üretimi yüzde 10’a yakın artıyor.

Raporun genel değerlendirme bölümünde ise şu ifadeler yer alıyor:

"GSYH tahmininde kullandığımız diğer mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış değişkenlere baktığımızda hizmet sektörüne olan talebin yüzde 3,8 artacağını tahmin ediyoruz. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında hizmet sektörüne olan talepte yüzde 21 artış olacağını öngörüyoruz. Kesinleşen Ocak, Şubat ve kısmen açıklanan Mart ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 5,8 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmı¸s verilerle yaptı˘gımız hesaplamalarla ise 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1 büyüyeceğini öngörüyoruz."