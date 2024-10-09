BETAM: Son 7 yılda altın mı, konut mu çok kazandırdı?

BETAM araştırması konut satın alıp onu kiraya vermenin kârlı bir yatırım olup olmadığını inceledi.

BETAM'ın uzman araştırmacısı Dr. Ögr.Üyesi Gökhan Şahin Güneş tarafından kaleme alınan analiz sonuçları, 2017 yılının ağustos ayında 100 m2'lik bir konut almak için ödenecek 236.328 TL'lik ortalama bir tutarın 2024 yılının ağustos ayındaki kira ve kiranın faiz getirisi dahil değerinin 3.350.650 TL olduğunu ortaya koydu. Eğer o dönemde konut alan birisi aldığı evde oturup onu kiraya vermeseydi evinin güncel değeri 2.973.155 TL olurdu. Analiz ayrıca aynı dönemde ev almak yerine aynı tutarda yapılacak mevduat yatırımının değerinin 892.028 TL, döviz yatırımının değerinin 2.609.639 TL, borsa yatırımının değerinin 2.209.038 TL, altın yatırımının değerinin ise 4.307.192 TL olduğunu gösterdi.

Analizde, "Sonuç olarak incelenen dönemde konut yatırımının altın yatırımından sonra en yüksek getirili ikinci yatırım aracı olduğunu söyleyebiliriz." denildi.