BETAM: Sürpriz olmaz ise 2021 büyümesi yüzde 10 civarı olur

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) üçüncü çeyrekte büyümenin yüzde 5,6 olacağını öngördü.

BETAM'ın araştırmasında şu ifadelere yer verildi:

"Kesinleşen Temmuz, Ağustos ve kısmen açıklanan Eylül ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 5,6 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,6 büyüyeceğini öngörüyoruz.

Bu çeyrekte ekonomik büyümenin iki kaynağı olduğunu görüyoruz: yıllık bazda kamu yatırımlarındaki artış ile dış ticaret fazlası. Yılın son çeyreğinde büyük bir sürpriz olmaz ise 2021 yılı büyümesi yüzde 10 civarı olacak gibi görünüyor. IMF, Türkiye’nin 2021 yılı büyümesi için tahminini yüzde 5,8’den yüzde 9’a yükseltmişti. Mevcut gelişmeler bu tahmin ile uyumlu seyrediyor."