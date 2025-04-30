BETAM Türkiye'nin 2025 yılı ilk çeyrek büyüme tahminini açıkladı
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), Türkiye ekonomisinin 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,0 büyüyeceğini öngördü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bir önceki çeyreğe kıyasla büyümenin yüzde 1,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ocak, Şubat ve kısmen Mart ayı verilerine dayanan analiz, büyüme ivmesinin devam ettiğine işaret etti.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) tahminini açıkladı.
Ocak ve Şubat aylarının kesinleşmiş verileri ile kısmen açıklanan Mart ayı verilerini dikkate alan analizde, Türkiye ekonomisinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,0 oranında büyümesinin beklendiği belirtildi.
BETAM'ın açıklamasında ayrıca, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hesaplamalarla bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,3 artacağı öngörüsüne de yer verildi.