BETAM ve Research Istanbul'dan ortak araştırma: Mart ayı hanehalkı enflasyon beklentileri ne?

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ve Research Istanbul işbirliğinde, ekonomist Prof. Dr. Gökhan Şahin Güneş tarafından yapılan "Hanehalkı Enflasyon Beklentileri: Mart 2025" başlıklı araştırma, Mart ayında hanehalkı enflasyon beklentisinde gözlemlenen düşüşü ortaya koydu.

Bir yıl sonrasına dair ortalama hanehalkı enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre 3 yüzde puan azalarak yüzde 59,8'e geriledi.

Katılımcıların en büyük kısmı, enflasyon oranının yüzde 41-60 arasında olacağını öngörürken, enflasyonun mevcut seviyeden (yüzde 39,1) daha düşük olacağını bekleyenlerin oranı da 5,9 puan azalarak yüzde 25,6'ya düştü.

Cinsiyete göre yapılan değerlendirmede, kadınların enflasyon beklentisi yüzde 66,4, erkeklerde ise yüzde 56 olarak kaydedildi. Yaş gruplarına göre enflasyon beklentileri incelendiğinde, en düşük beklenti yüzde 54,5 ile 25-34 yaş grubunda, en yüksek ise yüzde 63,4 ile 45-54 yaş grubunda görüldü.

İş durumuna göre yapılan analizde ise enflasyon beklentisinin en yüksek olduğu grup emekliler ve çalışmayanlar olurken, en düşük beklenti ücretli özel sektör çalışanlarında gözlendi.

Araştırma sonuçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verileriyle karşılaştırıldığında benzer sonuçlar sundu.