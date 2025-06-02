BETAM yeni raporunu yayımladı: İstihdamda son 10 yılın en keskin düşüşü

BETAM'ın SGK verilerine dayanarak yayımladığı yeni raporu, Türkiye’nin Eylül 2024–Şubat 2025 döneminde ciddi bir istihdam kaybı yaşadığını ortaya koydu. Verilere göre 6 aylık süreçte 645 bin 941 kayıtlı iş kaybolurken, özel sektördeki istihdam daralması genel ekonomide belirgin bir durgunluğa işaret etti.

Özellikle Antalya, İstanbul, Muğla ve İzmir'de güçlü istihdam kayıplarının gözlemlendiği belirtilirken, depremden etkilenen bölgede ise istihdam yaratımı ile kayda değer bir ekonomik toparlanma yaşandığına dikkat çekildi.

İstihdam kayıpları beklenenden daha güçlü

2016'dan bu yana devam eden istihdam artışının pandemideki kesintiye uğrasa da yukarı yönlü ivme kazandığı belirtilen raporda, "Ancak bu eğilim yeniden kesintiye uğramıştır. Eylül 2024’ten Şubat 2025’e kadar toplam işlerin yüzde 4,1’ine denk gelen 645.941 kişilik istihdam kaybı yaşanmıştır" denilerek ekonomik durgunluğa işaret edildi.

Raporda istihdamdaki en büyük düşüşün 6,8 ile 2018-2019 ekonomik krizi sırasında yaşandığı, yüzde 4,1'lik bu düşünün ise son 10 yılın en büyük ikinci düşüşü olduğu belirtildi.

En büyük iş gücü kaybı Antalya ve İstanbul'da

Eylül ayından bu yana istihdamda güçlü mevsimsel düşüşler yaşandığı, 168 bin kayıtlı istihdam kaybıyla Antalya, 121 binle İstanbul ve 72 binle Muğla'nın başı çektiği belirtildi. Depremde en çok zarar gören dört ilden biri olan Hatay'da ise 57 binden fazla yeni iş yaratılarak pozitif istihdam sağlandığı görüldü.

İş kayıplarının büyük bölümü özel sektörde yaşanırken, faaliyet bazında en büyük daralma ise konaklamada yaşandı. Konaklama sektöründe istihdam yüzde 39,8 oranında düşerken, 202 binin üzerinde kayıtlı iş kayboldu. Ayrıca metal imalatı, danışmanlık, restoran ve perakende sektörlerinde de önemli kayıplar görüldü.