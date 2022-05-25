BETAM, yüzde 6,3 oranında büyüme bekliyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 6,3 oranında büyümesini bekliyor.

Açıklamada şöyle denildi:

"Kesinleşen ocak, şubat ve mart ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 6,3 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 0,8 büyüyeceğini öngörüyoruz.

IMF, Türkiye ekonomisi için yüzde 3,3’lük büyüme tahminini değiştirmezken, küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,9’dan yüzde 4,4’e düşürdü. Dünya Bankası ise Türkiye için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 2’den yüzde 1.4’e düşürdü."