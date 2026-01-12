BETAM'dan dördüncü çeyrek uyarısı: Türkiye ekonomisi durgunluğa giriyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), 2025 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin GSYH tahminlerini yayımladı. Kesinleşen Ekim ve kısmen açıklanan Kasım ayı öncü göstergeleriyle yapılan hesaplamalarda, Türkiye ekonomisinin yıllık bazda daralacağı tahmin edildi.

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ve Dr. Oğuz Yurtoğlu tarafından hazırlanan "Ekonomik Büyüme ve Tahminler Aralık 2025, Dördüncü Çeyrekte Durgunluk" raporunda, 2025 yılının son çeyreği için ekonomik faaliyetlerde yavaşlama öngörüldü.

Türkiye ekonomisinin 2025 yılının dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 oranında küçüleceği tahmin edilen raporda mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle, GSYH'nin bir önceki çeyreğe kıyasla değişmeyeceği belirtildi.

Tüketici kredilerinde artış

Dördüncü çeyreğe ilişkin öngörüler, tüketici kredileri ve kamu harcamalarında artışa işaret ederken, sanayi üretimi, ihracat ve yatırım göstergelerinde zayıflamanın sürdüğünü ortaya koydu.

Ekonominin alt kalemlerine ilişkin dördüncü çeyrek projeksiyonları da açıklandı. Buna göre, tüketici kredileri ve kredi kartı harcamalarının bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10 oranında artması bekleniyor. Kamu tüketim harcamalarının ise yıllık bazda yüzde 4,9 artacağı tahmin ediliyor.

Sanayi üretiminde ise gerileme öngörüldü. Dayanıklı sanayi üretim endeksinde yıllık yüzde 8,8, dayanıksız sanayi üretiminde ise yüzde 5,3 oranında düşüş bekleniyor. İmalat sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 4,5 azalacağı tahmin edildi.

Dış ticarette zayfı seyir

Dış ticaret verileri zayıf seyrin sürdüğüne işaret ediyor. İhracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 azalacağı öngörülürken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ithalatın bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7,4 artması bekleniyor. Kapasite kullanım oranında ise geçen yılın aynı dönemine göre 1,4 puanlık düşüş tahmin edildi.

Sektörel öncü göstergelere göre, sanayideki daralmaya karşın hizmet sektörü talebinin yıllık yüzde 3,1 artacağı öngörülüyor. Konut ve otomotiv tarafında ise düşüş dikkat çekiyor. Konut kredilerinde yıllık yüzde 11,6, özel araç ithalatında ise yüzde 22,1 oranında gerileme bekleniyor.