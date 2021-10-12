Beyanname süresinde itiraz sesleri

Canan SAKARYA

TBMM gündemine gelen yasa teklifiyle geçici vergi dönemi sayısının üçe indirilerek yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyan ve ödeme sürelerinin birer ay öne çekilmesine ilişkin düzenlemeye, mali müşavirlerin yanı sıra siyasilerden de itirazlar geldi. TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, düzenlemenin bu kısmını “yanlış ve uygulanamaz” olarak nitelerken, muhalefet milletvekilleri de uygulamanın değiştirilmesinin zorluk yaratacağını savundu. Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) değişiklik yapan yasa teklifiyle dördüncü geçici vergi döneminin kaldırılmasına paralel olarak yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyan ve ödeme sürelerinin birer ay öne çekilmesine ilişkin düzenlemeye mali müşavirlerin yanı sıra siyasilerden de itirazlar geliyor. Beyanname sayısının azaltılması desteklenirken, beyannameyi erkene çekmeye itiraz ediliyor.

Meclis Genel Kurulu’nda yarın görüşmelerine başlanacak olan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanun teklifiyle 4.3 milyon gelir vergisi 966 bini kurumlar vergisi olmak üzere 5.2 milyon mükellefi yakından ilgilendiren beyanname verme ve ödeme sürelerinde değişiklik yapılıyor.

TÜRMOB, Başkanı Emre Kartaloğlu, düzenlemenin bu kısmını ‘yanlış ve uygulanamaz’ olarak nitelendirirken, muhalefet milletvekillerinden de eleştiri geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, beyanname verme sürelerinin aynen kalmasının doğru olacağını belirterek, “Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketler genel kurullarını mart ayı sonuna kadar yaparlar. Mart ayı sonuna kadar genel kurul yapma imkânı olan şirketlere ‘Beyannameni de mart ayında ver’ diyorsunuz. Bu beyanname verme sürelerine dokunmayın mart ve nisan olarak kalsın yoksa yapılan bir işe yaramayacak” dedi.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, düzenlemenin hem mükellef açısından hem de muhasebe mesleğiyle uğraşanlar açısından büyük külfet getireceğini belirterek, “Sürekli olarak dördüncü geçici vergi döneminin kaldırılması talebi vardı. İktidar bu geçici vergiyle ilgili ilgili piyasadan gelen talebi karşılama ihtiyacı duymuş ve dördüncü geçici vergi dönemi kaldırılmış ama bunu telafi edebilmek için daha ağır bir şey getirilmiş yani hem kurumlar vergisinde hem gelir vergisinde beyan süresini öne çekiyorsunuz, bu yetmiyor ödeme süresini de öne çekiyorsunuz. Bu durum hem mükellef açısından hem muhasebe açısından zorluk ortaya çıkaran bir durum olarak görülmektedir. Bu paketin genel eğilimine de uygun değildir” dedi. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da dördüncü geçici vergilendirme döneminin kaldırılmasının son derece isabetli olduğunu ancak gelir ve kurumla r vergisi beyanname verme sürelerinin eskisi gibi kalması gerektiğini belirtti.

4. dönem geçici vergi beyannamesinin kaldırılmasının maliyeti 1.2 milyar lira

Kanun teklifiyle 4. dönem geçici vergi beyannamesi kaldırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı etki analizine göre 2020 yılı 4. geçici vergi dönemi itibariyle 2.1 milyonu gelir 966 bini kurumlar vergisi mükellefi olmak üzere yaklaşık 3.1 mükellef düzenlemeden etkilenecek. İlk yıla mahsus olmak üzere zaman maliyeti nedeniyle 1 milyar lira, damga vergisi nedeniyle 200 milyon lira olmak üzere toplam 1.2 milyar lira maliyet hesaplanıyor.

Uyumlu mükellef uygulamasından kaç kişi yararlanıyor?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın komisyona sunduğu çalışmaya göre uyumlu mükellef uygulamasından 35 bin 153 kurumlar vergisi ve 29 bin 425 gelir vergisi mükellefi yararlanıyor, yılda 1.75 milyar lira vergi kaybı yaşanıyor. Teklifte 3 ayrı düzenleme ile uyumlu mükellef lehine düzenleme yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenleme sonrası yıllık maliyetin artması beklenmekle birlikte net bir hesaplama yapılamadığı ifade ediliyor.