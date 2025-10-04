Beyaz altında hasat başladı! 1,5 milyon tonu aşması bekleniyor

Beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuğun hasat dönemi başladı.

Hem desteklenmesi hem de tekstil gibi birçok sektöre önemli oranda ham madde sağlayan pamuk, çiftçiler tarafından daha çok tercih edilerek ekilen ürünler arasında yer alıyor.

Şanlıurfa'da ise halk arasında "Fırat Altını" olarak bilinen pamuğun bu yıl ekim alanı büyük ölçüde genişledi. Pamuğun 3 milyon dekar arazi üzerinde ekimi yapıldığı bildirildi. Bu yıl, 1 milyon 500 bin tonun üzerinde kütlü pamuk rekoltesinin beklendiği ifade edildi.

Pamuk üreticilerinden İbrahim Çaylan, sezon boyunca verdikleri emeğe dikkat çekerek, "Nisan ayından beri hizmet ediyoruz, biçiyoruz, ekiyoruz. Şimdi hasat kaldıracağız. İnşallah bereketli bir şekilde kaldırırız. Güzel bir fiyata da satış yaparız. Maliyetler biraz yükseldiği için fiyat iyi olursa bizim için daha iyi olur. Hem çiftçi hem de devlet açısından ekonomik olarak yol kat edebiliriz" dedi.

'Sanayi için de büyük önem taşıyor'

Ziraat Mühendisi Abdurrahman Aydoğdu da pamuğun sadece çiftçi geliri değil, sanayi için de hayati önem taşıdığına belirterek, "Türkiye'de pamuğun yaklaşık yüzde 40'ı Şanlıurfa'da yetiştirilmektedir. Bu yalnızca çiftçinin geliri değil, aynı zamanda tekstil sanayisinin, ipliğin ve küspenin de temel hammaddesidir" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, bu yıl rekolte ve kalite açısından olumlu bir sezon beklendiğini belirtiyor. Pamuk üretiminin, bölge ekonomisinin can damarı olmayı sürdüreceğinin altı çiziliyor. Şanlıurfa pamuğu, çırçır fabrikalarından iplik ve tekstil sanayisine, ihracattan istihdama kadar geniş bir yelpazede yüzbinlerce kişiye ekmek kapısı olmaya devam ediyor.