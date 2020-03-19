‘Beyaz Cennet’in ziyaretçisi %35 azaldı

19 Mart 2020

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde yer alan Pamukkale’yi de vurdu. Ocak ayında yüzde 10 artan ziyaretçi sayısı, şubat ayında yüzde 35 civarında düşüş gösterdi ve Pamukkale’de geçen ay turist sayısı 44 bin 756 kişiye geriledi. TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, “Hazirana kadar ziyaretçi sayısındaki azalma sürebilir” derken, DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen ise önlemlerin aynı ciddiyetle devam etmesi halinde kayıpların giderilebileceğine inandığını dile getirdi.

Çin’in Wuhan bölgesinde görülen ve hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs, Türkiye’nin beyaz cenneti Pamukkale’yi de vurdu. 2019 yılında 2 milyon 558 bin ziyaretçi ile tüm zamanların rekorunu kıran Pamukkale, yeni yıla hızlı başlamasına karşın, virüs nedeniyle şubatta kayıp yaşamaya başladı. Geçen yıl ocak ayında 66 bin 324 kişinin ziyaret ettiği Pamukkale’yi bu yıl ocak ayında yüzde 10’luk bir artışla 73 bin 714 kişi gezdi. Geçen yıl şubat ayında ise 72 bin ziyaretçiyi ağırlayan Pamukkale’de bu yıl şubat ayında ziyaretçi sayısı 44 bin 756’a geriledi. Sektör temsilcilerine göre düşüş, mart ayında artarak sürecek.

Ziyaretçi sayısındaki düşüşü değerlendiren TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, “Şubat ayıyla beraber, virüsün yayılmasıyla ülkemize gelen turist sayılarında da ciddi azalışlar söz konusu. Bölge olarak en çok Kapadokya, Pamukkale ve İstanbul virüsten etkilenmiş durumda. Rakamlara baktığımız zaman aşağı yukarı Pamukkale bölgesinde yüzde 35 civarında bir azalış söz konusu. Özellikle Uzak Doğu’dan gelen turist sayısında önemli oranda düşüş var. Mart ayında da ziyaretçi sayısının daha da azalacağını öngörüyoruz. Şimdiden bu sezonun yarısı gitti diyebiliriz. Turizmde en erken top arlanmayı mayısta görebiliriz” dedi.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen ise önlemlerin aynı ciddiyetle devam etmesi halinde turizmde kayıpların giderilebileceğine inandığını söyledi. Pamukkale bölgesinde ziyaretçi sayısında şubat ayı itibariyle düşüş başladığını söyleyen Şen, “Önümüzdeki 3-4 aylık süreçte virüsün etkilerinin minimum düzeyde tutulması halinde Türkiye’ye olan güven artacak. Türkiye’de turizm gelirleri açısından önemli bir yere sahip olan Pamukkale’de bu süreçte kayıplar yaşanabilir ancak sonrasında güvenin sağlanmasıyla bunun giderilebileceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

TÜRSAB: Yeni tatil paketleri hazırlıyoruz



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Turizm İstişare Kurulu (TİK) ile koronavirüs salgını sonrasında sektörü canlandıracak adımlar atmak için çalıştıklarını belirterek, “Yaz aylarında yerli turistin tatil yapabilmesi için mümkün olduğunca standart ve uygun tatil paket hazırlıklarımız var. Önümüzdeki haftaya kadar tamamlayıp açıklamayı planlıyoruz” dedi. Sektörün tüm ön rezervasyonlarını kaybetmeye başladığına dikkat çeken Bağlıkaya, “Yurt dışından gelen yeni rezervasyon hiç yok. Türkiye’ye seyahate gelmek isteyen insanlara ‘rezervasyonlarınızı iptal etmeyin, erteleyin, ileri bir tarihe öteleyin’ yönünde telkinlerde bulunuyoruz” diye konuştu. Konaklama vergisinin ertelenmesi ve sektörde toplu işten çıkarmaların önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Bağlıkaya, bu dönemde kilit gördükleri kalifiye kadroların mağdur edilmemesi için devlet desteğinin olmasını talep ettiklerini söyledi. Bağlıkaya, “Kimsenin gemisini tek başına kurtaramayacağı çok açık. Bu iş bitince çok ciddi bir dönem gelecek. Kartlar yeniden dağılacak, oyuncular değişecek, birtakım değişiklikler olacak gibi görünüyor. Türk turizmciler olarak yerimizde sapasağlam, zinde olmamız lazım ki bu arayı mümkün olduğunca telafi edebilelim. Şirketlerin gelir kaybını hep birlikte mümkün olduğu en kısa sürede telafi edebilelim” ifadelerine yer verdi.

İki kruvaziyer şirketinden Türkiye iptali



Avrupa’dan kruvaziyerlerle yolcu taşıyan iki Alman şirketi, Türkiye’ye gemi seferlerini iptal etti. Doya Turizm Şirketi Akdeniz Operasyon Müdürü Adnan Enderoğlu yaptığı açıklamada, Alman Pullman kruvaziyer turizm şirketi ile TUİ şirketinin 2020 yılında Türkiye’ye planladıkları yolcu gemi seferlerini koronavirüs salgını nedeniyle iptal ettiklerini bildirdi. Enderoğlu, Marella Celebrition, Horizon ve Serenissima isimli yolcu gemilerinin başta Alanya, Antalya, Taşucu, Mersin, Fethiye, İstanbul, Çanakkale, Kaş, Dikili ve Kuşadası seferleri olmak üzere 2020 yılında Türkiye limanlarına yapacağı ziyaretlerde en az 41 bin yolcu getirecek seferlerini durdurduğunu kaydetti. Sektör temsilcileri 2020 yılı kruvaziyer turizm sezonunun başlamadan sona erdiğini, 2021 sezonu için de bir öngörüde bulunamadıklarını dile getiriyor. (FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA )