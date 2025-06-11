Beyaz eşya devinden evlenecek gençlere dev indirim!

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yaptığı işbirliğiyle evlilik hazırlığındaki genç çiftlere indirim kampanyası sunuyor. Kampanya kapsamında çiftler, Arçelik ve Beko ürünlerine özel indirimlerle ulaşarak, evlerini kurma fırsatı yakalıyor.

Her bir ürün için 5 bin lira indirim

Yıl sonuna kadar geçerli olacak kampanyayla yeni evlenecek gençler, beyaz eşya, ankastre, televizyon ve iklimlendirme gibi 11 ayrı kategoride her bir ürün için 5 bin lira indirimle satın alma imkanı bulacak.

İndirim kodu e-Devlet'ten alınacak

Kampanya, markaların hem fiziksel mağazalarında hem de internet satış kanallarında geçerli olacak. Çiftler, "e-Devlet Kapısı" üzerinden temin edecekleri indirim koduyla her markada bir kez kampanyadan yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, her zaman Türkiye'nin yarınları için gençleri desteklediklerini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Ürün üretmenin ötesinde, hayatı kolaylaştıran ve sürdürülebilir kılan çözümlerle tüketicilerimiz için artı değer yaratıyor, 'Teknolojiyle Hayatın Kalbinde' yer alıyoruz. Kampanyamızla gençlerimizin ihtiyaç duydukları ürünleri daha erişilebilir hale getiriyoruz. Her zaman gençlerimizin yanında yer almaktan mutluluk duyuyoruz."