Beyaz eşya ilk çeyrekte yüzde 7 daraldı

24 Nisan 2019

Beyaz eşya satışlarındaki düşüş Mart ayında da sürerken; iç satışlar yüzde 1, ihracat ise yüzde 6 geriledi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar Mart ayında yüzde 1 düşüşle 552 bin 657 adet oldu.

İç satışlar Ocak ayında yüzde 9, Şubat ayında ise yüzde 12 gerilemişti.

Buna göre Ocak-Mart döneminde iç satışlar yüzde 7 düşüşle 1.36 milyon adet olarak gerçekleşti.

Beyaz eşya ihracatı ise Mart ayında yüzde 6 düşüşle 1.49 milyon adet, Ocak-Mart döneminde de yüzde 3 düşüşle 4.17 milyon adet oldu.

Beyaz eşya üretimi ise Mart'ta yüzde 2 artarken, Ocak-Mart'ta yüzde 3 geriledi. İlk çeyrekte üretim 5.72 milyon adet olarak gerçekleşti.

Kaynak: Reuters