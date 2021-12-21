Beyaz eşya ithalatında hızlı artış
TÜRKBESD verilerine göre beyaz eşya ithalatı kasım ayında yıllık yüzde 366 yükseldi.
Türkiye’de altı ana üründe (buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinası, fırın, derin dondurucu, kurutucu) beyaz eşya ihracatı kasım ayında yıllık yüzde 3 azalırken, ithalat yüzde 366 yükseldi ve sırasıyla 2,27 milyon ve 144 bin 135 adet olarak gerçekleşti.
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (Türkbesd) verilerine göre, kasım ayında beyaz eşya üretimi yıllık yüzde 6 artışla 3,13 milyon adet oldu.
Ocak-kasım döneminde ihracat yüzde 21 yükselişle 23,8 milyon adet, ithalat yüzde 56 artışla 626 bin 704 adet olarak açıklandı.
Ocak-kasım üretimi yüzde 20 arttı ve 31,5 milyon adet oldu