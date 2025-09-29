Beyaz eşya satışları ağustosta arttı, üretim ve ihracat geriledi
TÜRKBESD verilerine göre, beyaz eşya sektöründe Ağustos ayında iç pazarda satışlar yüzde 6 artış gösterirken, üretim yüzde 11, ihracat ise yüzde 12 geriledi. 2025’in Ocak–Ağustos döneminde iç satışlar yüzde 7 düşüşle 6,7 milyon adede, ihracat yüzde 7 azalışla 13,4 milyon adede, üretim ise yüzde 9 düşüşle 19,6 milyon adede indi. Genel satış hacmi 20,1 milyon adet ile geçen yıla göre yüzde 7 azaldı.
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Ağustos ayı ve yılın ilk 8 ayına ilişkin sektör verilerini açıkladı. Rakamlar, iç pazarda kısmi bir toparlanmaya rağmen ihracat ve üretimdeki düşüşün sürdüğünü ortaya koydu.
İç satışlarda artış, ihracatta gerileme
Ağustos ayında iç pazarda beyaz eşya satışları yüzde 6 artarak sınırlı bir yükseliş kaydetti. Ancak ihracat yüzde 12, üretim ise yüzde 11 geriledi. Toplam satış hacmi 2,4 milyon adet ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalış gösterdi.
Ocak–Ağustos 2025 döneminde sektör genelinde düşüşler öne çıktı:
* İç satışlar: Yüzde 7 düşüşle 6,7 milyon adet
* İhracat: Yüzde 7 azalışla 13,4 milyon adet
* Üretim: Yüzde 9 gerileme ile 19,6 milyon adet
* Genel satış hacmi: Yüzde 7 düşüşle 20,1 milyon adet
Küresel baskı devam ediyor
TÜRKBESD verilerine göre dış pazarlarda ihracat üzerindeki baskı devam ederken, uzak doğulu üreticilerin pazar kazanımlarının sürdüğü görüldü. İç pazarda da talep daralması ve alım gücündeki kayıplar sektörü zorlamaya devam ediyor.