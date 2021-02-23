Beyaz eşya satışları ocakta yüzde 26 arttı

Pandemide zorlanan beyaz eşya sektörü 2021 yılına artışla girdi. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) ocak ayında 6 ana beyaz eşya grubunda beyaz eşya iç pazar satışlarının geçen yıla göre yüzde 59 artışla 664 bine yükseldiğini açıkladı. Böylece iç talepteki artış 2021'in ilk ayında da devam etti.

Beyaz eşya ihracat hacmi ise ocak ayında 2.20 milyon adetle geçen yıla göre yüzde 17 büyüdü. Toplam satışlar da yüzde 26 artışla 2.66 milyon adede ulaştı.

Ocak ayı beyaz eşya üretim hacmi ile artan iç talep sayesinde yıllık yüzde 38 artışla 2.7 milyon adet oldu. TÜRKBESD verilerine göre 2020'de üye firmaların 6 ana üründeki Türkiye satışları pandemi koşullarına rağmen bir önceki yıla kıyasla yüzde 16 artmıştı.

Artan hijyen ve gıda saklama ihtiyacı, evlerde geçirdiğimiz sürenin artması, beyaz eşyanın hayatımızdaki önemini daha da artırdığını vurgulayan TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, 2020 yılını başarılı sonuçlarla geride bırakarak, 2021 yılına güzel bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Aşılamanın başlaması ile pandemiye karşı önemli bir adım atılmış olduğunu belirten Dinçer, “Ancak aşının dünya genelinde yaygınlaşması zaman alacak. Ayrıca virüsteki mutasyon nedeniyle de sıkı önlemlere devam etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla iş planlarımızda ve operasyonlarımızda tedbiri elden bırakmamalıyız” dedi.