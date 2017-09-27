Beyaz eşya satışları ÖTV indirimiyle yüzde 24 arttı

27 Eylül 2017

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre, ocak-ağustos döneminde üretilen yaklaşık 19 milyon beyaz eşyanın 6 milyonu iç pazarda satıldı. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, derin dondurucu, kurutucu ve fırından oluşan 6 beyaz eşya grubunda 2016'nın 8 ayında satılan 4 milyon 917 bin 278 ürün sayısı, bu yılın aynı döneminde 6 milyon 76 bin 147'ye yükseldi.

Şubat ayındaki kararla beyaz eşyadan alınan ÖTV'nin önce nisan ayına, sonra da eylül ayı sonuna kadar kaldırıldığını anımsatan İzmir Beyaz Eşya Satıcıları Derneği Başkanı Metin Aztekin, "Yetkililer sektördeki hareketlilik sonucu bu süreyi eylüle kadar uzattı. Bu, hem sektör hem de istihdam anlamında ülke ekonomisine çok ciddi bir yarar sağladı." dedi.

"Beyaz eşyadan alınan ÖTV kaldırılmalı"

Aztekin, yapılan düzenlemeyle beyaz eşya satışlarındaki yüzde 25'e yakın artış sonucu devletin vergi gelirlerinde de yükselme olduğunu kaydetti.

ÖTV'nin tamamen kaldırılması gerektiğini söyleyen Aztekin, şöyle konuştu:

"Satışların artmasında beyaz eşyada ÖTV'nin kalkmasının etkisi çok büyük. Pırlanta ve altın gibi lüks ürünlerde uygulanan bu verginin beyaz eşyadan tamamen kaldırılması lazım. Çünkü beyaz eşya günümüzde lüks olmaktan çıkmış durumda. Her insanın evinde olan bir ürün lüks kategorisinden çıkartılmalı."

ÖTV indirimindeki son günlerden dolayı beyaz eşya alışverişinde hareketlilik yaşandığını ifade eden Aztekin, "Verginin geri gelmesiyle birlikte fiyatlarda yaklaşık yüzde 7'lik bir artış olacak." dedi.

Kaynak: AA