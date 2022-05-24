Beyaz eşya satışları yüzde 22 geriledi

Türkiye’de beyaz eşya satışları Nisan'da yıllık yüzde 22 geriledi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) sektöre ilişkin Nisan ayı verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’de altı ana üründe beyaz eşya iç satışı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 düşüşle 661.671 adede geriledi.

TÜRKBESD'in açıkladığı verilere göre beyaz eşya üretimi Nisan ayında yüzde 7 geriledi ve 2,81 milyon adede indi.

Söz konusu dönemde beyaz eşya ihracatı yüzde 2 azalışla 2,30 milyon adet oldu.