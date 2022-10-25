Beyaz eşya satışlarında düşüş

Türkiye’de altı ana üründe beyaz eşya iç satışları ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalarak 6,36 milyon adede geriledi. Satışlar, yıllık bazda ise yüzde 0,4 düştü.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) açıkladığı verilere göre, iç satışlar sadece eylülde yıllık bazda değişim göstermeyerek 769 bin 236 adet oldu.

Üretim, ilk 9 ayda yıllık yüzde 4 azalışla 24,6 milyon adet olurken, sadece eylülde yıllık yüzde 3 artışla 3,17 milyon adede çıktı.

Toplam ihracat, ocak-eylül döneminde yıllık bazda değişim göstermedi ve 19 milyon adet olarak gerçekleşti.

Eylül ihracatı ise yıllık yüzde 4 artış kaydederek 2,43 milyon adede yükseldi.