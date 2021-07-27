Beyaz eşya satışlarında 'konut' etkisi

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), yılın ilk altı atına ilişkin sonuçlarını ve sektörle ilgili gelişmeleri online düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaştı.

TÜRKBESD verilerine göre ocak-haziran döneminde 6 ana üründe Türkiye satışları bir önceki sene aynı döneme kıyasla yüzde 27 oranında arttı. İhracat yüzde 47 oranında, üretim ise yüzde 48 oranında artış gösterdi.

TÜRKBESD’e üye firmaların iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışları ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41 oranında artarak 17 milyon 426 bin 912 adet olarak gerçekleşti.

Haziran ayında iç satışlar geçen yıl aynı döneme göre yüzde 5 düşüş gösterirken, ihracat yüzde 29 oranında arttı.

"Konut satışlarının etkisini hissetmeye başladık"

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Sektörümüz senenin ilk 6 ayında hem Türkiye hem de ihracat pazarlarında çok iyi bir sınav verdi. Haziran ayı itibarı ile iç pazarda yüksek baz etkisi ve azalan konut satışlarının etkisini hissetmeye başladık. Önümüzdeki dönemde COVID-19’un seyri ve ekonomi üzerindeki etkileri satışlarımızda belirleyici olacaktır” dedi.

Türkiye beyaz eşya sektörünün 60 bin doğrudan, 600 bin dolaylı istihdamla ekonomi için önemli bir itici güç teşkil ettiğini anlatan Dinçer, “Bayram, düğün ve yazlık sezonu olması sebebiyle, yaz ayları elektrikli ev aletlerine olan talebin yüksek seyrettiği dönemlerdir. Tüketici ihtiyacının yüksek olduğu bu tür zamanlarda kredi kartı taksit sayıları tüketicilerin alım gücünü destekleyen bir unsurdur. Enflasyon rakamlarının artış eğiliminde olduğu bir dönemde ayrıca kredi kartı taksit sayılarında kısıtlamaya gidilmesi tüketicilerin ihtiyaçlarını ötelemesine yol açacaktır” ifadelerini kullandı.