Beyaz eşya satışlarında yüzde 20 düşüş

24 Haziran 2019

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar Mayıs ayında %20 düşüşle 554,874 adet oldu.

İç satışlar Ocak-Mayıs döneminde ise yüzde 11 düşüşle 2.39 milyon adet olarak gerçekleşti.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, beyaz eşya satışlarında önemli bir belirleyici olan ilk defa satılan konut sayısının Nisan'da %29.6, Mayıs'ta ise %39 daraldığına işaret ederek, bu gelişmelere karşın beyaz eşyadaki iç talep daralması yüzde 11'de kaldığını söyledi.

Dinçer, "Ekonomi yönetiminin iç talebi canlandırmak için 2018'in son çeyreğinde aldığı ÖTV muafiyeti uygulamasını Haziran sonuna kadar uzatması daralmanın asgari seviyelerde tutulmasına yardımcı oldu. Son olarak BDDK'nın beyaz eşyada taksit sayısını 12'den 18'e çıkartma kararının talebi canlandıracağına ve satışları olumlu etkileyeceğine inanıyoruz" dedi.

BDDK 12 Haziran'da yaptığı açıklama ile kredi kartlarında taksitlendirme süresinin buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli ev aletleri vb. elektrikli eşya alımlarında 12 aydan 18 aya çıkarıldığını duyurmuştu.

TÜRKBSED verilerine göre, beyaz eşya ihracatı ise Mayıs ayında yüzde 3 artışla 1.74 milyon adet, Ocak-Mayıs döneminde ise yatay seyirle 7.44 milyon adet oldu. Beyaz eşya üretimi Mayıs'ta yüzde 6 artışla 2.4 milyon adet, Ocak-Mayıs'ta ise değişim göstermeyerek 10.2 milyon adet olarak gerçekleşti.