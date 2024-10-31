Beyaz eşya sektörü eylülde yüzde 15 daraldı
Beyaz eşyada eylül rakamları açıklandı. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin verilerine göre; eylülde iç pazar yüzde 15 daraldı, ihracattaki daralma ise yüzde 34'e ulaştı. Ocak-eylül döneminde toplam satışlar yüzde 3, üretim miktarı ise yüzde 4 geriledi.
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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), beyaz eşya sektöründe eylül ayı satış verilerini açıkladı.
Eylülde iç pazarda daralma yüzde 15 olurken, ihracattaki daralma ise yüzde 34’e ulaştı. Eylülde iç ve dış pazardaki küçülme etkisiyle üretimde yüzde 37 düşüş gerçekleşti.
Ocak-eylül döneminde iç satışlarda yüzde 4’lük artış, ihracatta yüzde 9’luk düşüş yaşandı.
9 aylık dönemde toplam satışlar yüzde 3, üretim miktarı yüzde 4 geriledi.