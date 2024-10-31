Beyaz eşya sektöründe 1 ayda milyonluk kayıp: Tedbir alınmazsa işten çıkarmalar kaçınılmaz!

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Bu yılın başından itibaren ihracatta yaşanan daralmayı iç pazardaki satışlarla dengelemeye çalışan Türkiye beyaz eşya sanayinde, 2024’ün ilk 9 ayında ihracatta yüzde 6, toplam satışlarda da yüzde 3’lük kayıp yaşandı.

İç pazar satışlarında yüzde 15'lik düşüş

Satışlardaki düşüşün üretime yansıması ise 9 ayda yüzde 4 oldu. Beyaz eşyacılar asıl kaybı ise eylül ayında yaşadı. 2023’ün aynı dönemine göre bu yılın eylül ayında iç pazar satışlarında yüzde 15 oranında bir düşüşle karşı karşıya kalan beyaz eşya sektörünün aynı aydaki ihracat kaybı yüzde 34’e, üretim düşüşü ise yüzde 37’ye işaret etti.

1 ayda 1 milyon adet üretim kaybı

Türk beyaz eşya sanayiinin 33 milyon adetlik üretim ve 23 milyon adetlik ihracat kapasitesine sahip olduğunu açıklayan Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Gökhan Sığın, 1 ayda yaşanan üretim kaybının 1 milyon adet olduğunu bildirdi. Sığın, “Bu 4 milyon adete çıkarsa 1 ayı fiilen kaybetmişiz demektir” dedi.

İstihdam için tehdit

Bugün itibariyle sektörün istihdamda bir kayıp yaşamadığını dile getiren Sığın, önlem alınmazsa kayıpların kaçınılmaz olacağını söyledi. Beyaz eşya sektörü, 60 bin doğrudan, 600 bin de dolaylı istihdam sağlıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüştüklerini aktaran Sığın, “Tüketicilerin tasarruflu ürünlere geçebilmesi için KDV, ÖTV gibi vergi indiriminin yanında, taksit sayılarının artırılmasını talep ediyoruz. Bu hem ülke ekonomisinde tasarruf sağlayacak hem de iç satışların hareketlenmesiyle sektörde canlanma getirecek” dedi.