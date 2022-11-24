Beyaz eşya sektöründe toparlanma trendi

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) 2022 Ekim’e ilişkin iç satış ve ihracat verilerini açıkladı. Buna göre, 6 ana ürün grubunda iç satışlar ekim ayında bir önceki yılın ekim ayına kıyasla adet bazında yüzde 9 oranında artarak 596 bin 766 adede çıkarken, ihracat ise aynı seviyelerde kaldı.

Beyaz eşya iç satışları 2022 Ocak-Ekim döneminde ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 7,3 milyon adede geriledi. TÜRKBESD’den yapılan açıklamada, üretimin ekim ayında yüzde 5 arttığı, yılın ilk 10 ayında ise yüzde 1 gerileyerek 24 milyon 234 bin 942 adede indi.

'Zor bir yılın sonuna yaklaşıyoruz'

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Küresel ölçekteki gelişmelerin etkisiyle hammadde, tedarik, artan maliyetler başta olmak üzere çok boyutlu zorlukların üstesinden gelmeye çalıştığımız bir yılın sonuna yaklaşıyoruz” dedi.

“2022 Eylül ve Ekim itibarıyla sevindirici gelişmeler de yaşandı, zira satışlarımız toparlanma trendine girmiş durumda” diyen Dinçer, şöyle devam etti: “Sektörümüzü daha da güçlendirecek yatırımlar ve maliyet yükünü hafifletecek düzenlemelerle bu zorlu dönemin üstesinden en iyi şekilde geleceğimize inanıyorum.”