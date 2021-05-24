Beyaz eşya üretimi yüzde 166 arttı

Beyaz eşya üretimi nisan ayında COVID-19 baz etkisiyle yüzde 166 artış kaydederek 3 milyon oldu.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından açıklanan verilere göre; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu ve kurutucudan oluşan altı ana ürün grubunda iç satış yüzde 54 yıllık yükselişle 844 bin 394 adet oldu. İhracat ise yüzde 176 artışla 2,34 milyon adet olarak gerçekleşti.

Yılın ilk dört ayında üretimde yüzde 56 artış yaşandı. Ocak-nisan döneminde iç satışlar yüzde 43 artışla 3.19 milyon adet, ihracat da yüzde 48 artışla 8.5 milyon adet oldu.

"Satışlar artmaya devam ediyor"

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "Nisan ayında satışlarımız özellikle ihracatımızda 2020 yılı aynı dönemine göre önemli artışlar oldu. 2020 Mayıs ayına kadar ihracat pazarlarımızda başta en büyük ihracat pazarımız Avrupa'daki satışlarımızda kapanmalar nedeniyle sert düşüşler yaşamıştık. Aşılamanın yaygınlaşması ihracatımıza pozitif yansıyor. Altı ana üründe Nisan ayı ihracatımız ve üretimimiz 2020 yılı nisan ayı ile kıyaslandığında 3 kata yakın arttı. Türkiye satışlarımız ise istikrarlı şekilde artmaya devam ediyor" diye konuştu.