Beyaz eşyada baskı sürüyor: İç ve dış talepte eş zamanlı daralma

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), ekim ayına ve yılın ilk 10 ayına ilişkin iç satış, üretim ve ihracat verilerini paylaştı.

Buna göre, ekimde geçen yıla kıyasla 6 ana ürün grubunda iç satışlarda yüzde 8 artış kaydedildi.

Aynı dönemde üretim yıllık olarak yüzde 9 gerilemeyle 2,54 milyon adet oldu. İhracat ise yüzde 15 düşüşle 2 milyon adedin altında kaldı.

Böylece toplam satışlarda yüzde 9’luk düşüş görüldü.

TÜRKBESD Başkanı Alper Şengül ekim verilere ilişkin değerlendirmesinde "Bu tablo göz önünde bulundurulduğunda, iç pazardaki sınırlı yukarı yönlü hareketin sektörün genel görünümünü değiştirecek ölçekte olmadığı anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

10 aylık veriler

Ocak-ekim dönemine bakıldığında ise 6 ana ürün grubunda iç satışlar yıllık yüzde 5 geriledi.

10 ayda üretim ve ihracat da yüzde 9 düştü.

Böylece toplam satış hacmi yüzde 8 düşerek 25,5 milyon adede geriledi.

Şengül 10 aylık verilere ilişkin açıklamasında ise, "2025 yılı Ocak–Ekim dönemine ait verileri, dış pazarlarda ihracat üzerindeki baskının sürdüğünü, iç pazarda ise talebin dalgalı bir seyir izlediğini göstermektedir. Bu tablo hem iç hem dış talepteki eş zamanlı daralmanın sektör genelinde belirgin bir baskı oluşturmaya devam ettiğini ortaya koymaktadır"dedi.

Şengül ayrıca açıklamasında "Sektörün üretim ve ihracat kabiliyetini koruması ülkemizin rekabet gücü ve istihdamı açısından stratejik öneme sahiptir. Bu nedenle girdi maliyetlerinin dengeli bir yapıda ilerlemesi ve yurtdışı pazarlarda rekabeti zayıflatacak ilave yüklerden kaçınılması kritik önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.