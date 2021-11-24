Beyaz eşyada iç satışlar yüzde 11 geriledi

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), sektörün 2021 yılı Ekim ayına ait verilerini açıkladı. Buna göre, beyaz eşya iç satışları ekimde dört ana ürün bazında yüzde 11 düşüşle 552 bin 3 adet oldu.

Buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan dört ana ürün bazında sektörün ihracatı ise yüzde 2 artışla 2.02 milyon olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde ise iç satışlar yüzde 9 artışla 6.03 milyon adet, ihracat yüzde 25 artışla 18,2 milyon adet oldu.

Derin dondurucu ve kurutucunun da dahil olduğu altı ana ürün grubunda ise ekim ayında iç satışlar yüzde 13 düşüşle 596 bin 766 adet, ihracat ise yatay seyirle 2,47 milyon adet olarak gerçekleşti.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "Çip krizinden diğer sektörlere oranla daha sınırlı etkileniyoruz. Tedarikçi çeşitlendirmesi, üretimde yaptığımız düzenlemeler ve uzun vadeli anlaşmalarla süreci yönetiyoruz. Üretiminin yüzde 75'ini ihraç eden bir sektör olmamız kur değişimlerine karşı daha güçlü durmamızı sağlıyor." dedi.

Dinçer, ileriki dönemde sağlanacak teşviklerin ve maliyet artışına karşı çeşitli girdilerdeki ek vergilerin ve sektörün en önemli girdisi olan yassı çelik ürünlerinde gümrük vergilerinin en azından geçici olarak kaldırılmasının sektörün rekabet gücünü korumasına yardımcı olacağına dikkat çekti.