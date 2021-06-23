Beyaz eşyada, iç satışlar yüzde 11, ihracat yüzde 66 arttı

Türkiye beyaz eşya sektöründe, iç ve dış satışlar 2021 yılı Mayıs ayında artış kaydetti. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından açıklanan verilere göre; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu ve kurutucudan oluşan altı ana ürün grubunda iç satışlar 2021 yılı Mayıs ayında yüzde 11 artışla 668 bin 126 adede ulaştı. İhracat ise söz konusu dönemde yüzde 66 artışla 2,04 milyon adet şeklinde gerçekleşti.

Yılın Ocak-Mayıs döneminde de iç satışlar yüzde 36 artışla 3,86 milyon adet, ihracat da yüzde 51 artışla 10,55 milyon adet oldu.