Beyaz eşyada kredi bereketi

24 Haziran 2020

Selenay YAĞCI/İSTANBUL

Beyaz eşya sektöründe haziran ile birlikte işler açıldı. Kamu bankalarının başlattığı 6 ay ödemesiz düşük faizli kredi destek paketi, beyaz eşyada ertelenen talebi harekete geçirdi. E-ticarette önceki yıla göre 3 kata varan artışlar yaşanıyor. Sektör genelinde satışlarda hâlâ geçen yılın gerisinde kalınsa da haziran ayına yaklaşık yüzde 30 artışla başladıklarını kaydeden sektör temsilcileri, bu yılı iç pazarda geçen yıla yakın bir satışla kapatacaklarını belirtiyor. Ertelenen talepler birlikte ihracatta da haziranda hormonlu büyüme bekleniyor.

Satışlar yüzde 30-40 arttı

Normalleşme ile birlikte yasaklar kalkınca, ertelenen talebin harekete geçtiğini söyleyen Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği Başkanı Ali Yıldız, tüketicilerin fiyatlar artmadan alışveriş yapmak istediğini kaydetti. Yıldız, “Fiyatlarda önümüzdeki dönemde yüzde 2.5 - 5 gibi artış olabilir. Evlerde kalındığı dönemde makinelerin yıpranma oranı da arttı. Kamu bankalarının başlattığı kredi destek kampanyası, müşterinin ihtiyaçlarını gidermesini sağladı. Satışlar, haziranda önceki aya göre yüzde 30-40 arttı” diye konuştu. Artışın önümüzdeki ay da sürmesini beklediklerini kaydeden Yıldız, yılın geçen yıla yakın satışla kapanmasını beklediklerini bildirdi.

İhracatta hormonlu büyüme beklentisi

Bu 20 günlük süreçte satışların yüzde 30 arttığını dile getiren Silverline Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Laçin de haziran ve temmuzda ertelenen talebin harekete geçmesiyle sektörün nefes alacağını kaydetti. Tüm bu artışa rağmen hala geçen yılın yüzde 10 gerisinde olduklarını belirten Laçin, artışların sebebinin çeyiz ve konut satışlarından ziyade finansal destek ve mevsimsel hareketlilik olduğunu dile getirdi. Bu yıl sektörün geçen yılki satışlara yaklaşacağını kaydeden Laçin, ihracat ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: “Haziran ayında ihracatta hormonlu bir artış gerçekleşebilir. Bu artışın ertelenen talepten kaynaklanıp kaynaklanmadığını ise temmuz ve ağustosta göreceğiz. Artışlar devam ederse ciddi toparlanma olur” diye konuştu.

Teknosa’da yüzde 50 artışlar var

Tüketici Teknolojisi Pazarı verilerine göre ilk 4 ayda beyaz eşya satışlarında yüzde 10 artış yaşandığını söyleyen Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan da yılın ilk iki ayında güçlü bir büyüme gösteren beyaz eşya satışlarının mart ve nisan aylarında ise daraldığını belirtti. Normalleşme adımlarının ardından uygulanan kredi kampanyasının da etkisiyle bu ayın ilk 20 gününde bir önceki ayın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 50 artış yaşadıklarını ifade eden Gürcan, olumlu trendin sürmesini beklediklerini ifade etti.

En büyük pay derin dondurucunun

İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen ise, “Satışlar haziran ayında beklenenin üzerinde seyrediyor. İncehesap.com’da haziranının ilk 20 gününde gerçekleşen beyaz eşya satışı, geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat arttı. Ancak bu dönemde beyaz eşya satışlarımızda en büyük pay, yüzde 46’lık dilimle derin dondurucular oldu. Bunu yüzde 29’la çamaşır makinesi ve yüzde 17 ile buzdolabı ürünleri takip etti" ifadelerini kullandı.

Haziranda toparlanma olacak



Beyaz eşyada 6 ana grupta geçen yıla göre düşüşler olsa da satışlar mayıs ayında önceki aya göre toparlandı. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu ve kurutucu gibi altı ana ürün grubunda nisan ayında iç satışlar 549 bin 752 adet olurken, mayısa yüzde 9.7 artarak, 603 bin 489 adete yükseldi. Mayıs ayında geçen yıla göre iç satışlar yüzde 8 düşerek, 603 bin 489 oldu. İhracat ise yüzde 37 düşerek, 1 milyon 227 bin 537’ye geriledi. Üretim ise mayısta bir önceki yıla göre yüzde 43 düştü. 2020 yılının ilk 5 ayında iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 9 milyon 817 bin 733 adet oldu. COVID-19’un Türkiye satışları üzerindeki etkisinin ihracata göre sınırlı olduğunu ifade eden TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, yurtdışında ana pazar olan Avrupa’nın salgından çok ağır şekilde etkilenmesi nedeniyle ihracatın düştüğünü söyleyerek, "Normalleşme süreci, konut satışlarındaki artış ve düğün sezonunun etkisi ile satışların yeniden toparlanma trendine geçmesini öngörüyoruz. Sektörümüzün ÖTV sıfırlanması uygulaması ve Ar-Ge teşvikleri ile krizin etkilerini daha hızlı şekilde atlatabileceğine ve uluslararası rekabet gücünü koruyabileceğine inanıyoruz" dedi.