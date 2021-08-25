Beyaz eşyanın temmuz karnesinde yüksek baz etkisi

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından açıklanan verilere göre; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu ve kurutucudan oluşan altı ana ürün grubunda iç satışlar temmuz ayında geçen yılın aynı aya göre yüzde 31 düşüşle 628 bin 313 adet oldu. İhracat da yüzde 16 gerileyerek 1.73 milyon adet olarak gerçekleşti.

Geçen yılın temmuz ayında düğün sezonu, düşük faizli tüketici kredisi ve konut satışlarında yaşanan artışın etkisiyle beyaz eşya iç satışları 2 milyon 974 bin düzeyinde gerçekleşmişti.

Bu yılın 7 aylık döneminde ise iç satışlar yüzde 15 artışla 5.26 milyon, ihracat da yüzde 35 yükselişle 14.5 milyon adet oldu.

"Yüksek baz etkisini satışlarda hissettik"

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Can Dinçer, temmuz sonuçlarındaki yüksek baz etkisine işaret ederek, "Türkiye beyaz eşya sanayi pandemi döneminde güçlü rakamlarla başarılı bir süreç geçirdi. Temmuz ayında ise yüksek baz etkisinin satışlarımız üzerindeki etkisini hissettik" dedi.

Dinçer, "Hammadde tedarikinde sıkıntılar yaşanan bu dönemde ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan beyaz eşya sektörünün rekabet gücünü koruması adına maliyet yükü oluşturacak ek vergilerin en azından geçici süre olarak kaldırılmasının rahatlatıcı bir adım olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.