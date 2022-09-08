Beyaz et kongresi 3 yıl aradan sonra 2023’te yeniden toplanıyor

ANKARA(DÜNYA)

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği(BESDBİR) tarafından iki yılda bir düzenlenen beyaz et kongrelerinin 6’ncısı 1-5 Mart 2023 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek. Uluslararası organizasyon özelliği olan kongre aynı zamanda BESDBİR’in 30’uncu kuruluş yıldönümü de kutlanacak.

BESD-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Naci Kaplan, 2011’den bu yana iki yılda bir düzenlenen organizasyonun bu kez Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılında gerçekleştirileceğini bildirdi. Aynı yıl BESDBİR’in 30’uncu kuruluş yıldönümünü kutlamaktan gururlu olduklarını ifade eden Kaplan, “6.UBEK; her zaman olduğu gibi bilim insanları ve sektör paydaşları da dahil olmak üzere tüm katılımcıları bir araya getirecek ve aynı zamanda dünyanın birçok ülkesinden önemli akademisyen ve konuşmacılara yer verecektir” dedi.

Organizasyonda temel hedefin yeni dünya düzeninde yapılanan sürdürülebilir üretim anlayışı olduğunun altını çizen Kaplan, “Global ticaretin yeni kuralları, her geçen gün daha da bilinçlenen tüketici davranışlarını ortaya koymak. Bilimin ışığında sektörümüze fayda sağlayacak en verimli içeriği üreterek dünya çapında yaşanan zorlukları, çözümleri ve yeni vizyonu tartışarak kendi yol haritamızı planlamak” ifadelerini kullandı.

Başkanlığını Prof.Dr. Necmettin Ceylan’ın yürüttüğü kongrenin 5’incisine, 32 ülkeden 1500 bilim insanı katılmıştı.