Beyaz et sektörü büyüdü, mısır üretimi yüzde 81 arttı

23 Eylül 2017

Türkiye'de özellikle etlik piliç endüstrisinin gelişmesiyle artan yem talebini karşılamak için yaygınlaşan dane mısır üretimi, son 10 yılda yüzde 81 artarak 6,4 milyon tona yükseldi.

Geçen yıl yaklaşık 6 milyon dekar arazide ekimi yapılan dane mısırda Adana, Mardin, Şanlıurfa, Sakarya, Osmaniye, Manisa, Mersin, Kahramanmaraş, Konya, Bursa, Aydın ve İzmir öne çıkan iller oldu.

Akdeniz, geçen yıl 2 milyon 148 bin tonla en fazla mısır üretiminin gerçekleştiği bölge olurken, bu bölgeyi 1 milyon 656 bin tonla Batı Anadolu ve Ege, 1 milyon 630 bin tonla Güneydoğu Anadolu izledi.

Yılda ortalama 200 bin ton dane mısır üretimin yapıldığı İzmir'de üretim, erken hasat avantajı ve dekar başına yüksek verimi dolayısıyla Küçük Menderes Ovası'nda yoğunlaşıyor.

Bölgenin önemli üretim merkezlerinden Torbalı ilçesinde 10 yıl önce 30 bin dekar arazide yaklaşık 29 bin ton gerçekleşen mısır üretiminde ekilen arazi miktarı, aradan geçen sürede neredeyse iki kat artarak 59 bin dekara, üretilen mısır ise yüzde 146 artarak 72 bin tona yükseldi.

Hasadın başladığı Torbalı'nın uçsuz bucaksız tarlalarında sabahın erken saatlerinde biçerdöverlerle kesilen mısırlar, tane haline getirildikten sonra kamyonlara yüklenerek kırmızı ve beyaz et sanayisi için yetiştirilen hayvanlara yem olmak üzere işleme tesislerine gönderiliyor.

Türkiye genelinde ise özellikle etlik piliç endüstrisinin gelişmesiyle artan yem talebini karşılamak için yaygınlaşan dane mısır üretimi, 10 yılda yüzde 81 artarak 6,4 milyon tona yükseldi.

Üretilenin yüzde 85'i yem sanayisine

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş, Türkiye'de mısır üretiminin 2003 yılından bu yana düzenli bir şekilde arttığını, bunda mısır üretimini özendiren devlet politikaları ile sürekli büyüyen yem sektörünün etkili olduğunu söyledi.

Yem sanayisinin de beyaz et sektörüne paralel büyüdüğüne işaret eden Karakuş, "Şu an Türkiye'de üretilen ve 6,5 milyon tona yaklaşan yemlik mısırın, 1 milyon tonu nişasta sanayisinde kullanılıyor. Üretimin neredeyse yüzde 85'ine denk gelen 5,5 milyon tonu ise yem sektöründe kullanılıyor. Buna rağmen geçen yıl ihtiyacımızı karşılamak için 1,5 milyon ton mısır ithal ettik." dedi.

Karakuş, mısırın daha çok tavuk yemi olarak kullanıldığına dikkati çekerek, "Beyaz et sektörünün talebi sürekli artıyor. Bu sene de talep artışı var. Bu taleple sektörümüz yüzde 10 civarında büyüyecek. Yem sektöründe yüzde 10 büyüme demek 500 bin ton mısır ihtiyacı demek" açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA