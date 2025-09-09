Beyaz et sektörü mercek altında! Rekabet Kurumu'ndan şirketlere dev soruşturma

Rekabet Kurulu, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren firmalar hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında kurumun merkez binasında yapıldı.

Küle, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını hatırlattı. Savunmaların bütünlüğünün korunması amacıyla şirketlerin gruplar halinde dinlendiğini belirten Küle, Erpiliç’in ticari sır içeren savunmasının gizli oturumda dinlenmesi talebinin kabul edildiğini açıkladı.

Hangi şirketler soruşturma kapsamında?

Soruşturma heyeti temsilcisi, incelemelerin Abalıoğlu Lezita Gıda, Akpiliç Tic., As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda, Bakpiliç Entegre Tavukçuluk, Banvit, Beypi Beypazarı, Bupiliç, CP Standart Gıda, Ege-Tav, Erpiliç, Gedik Tavukçuluk, Hastavuk, Keskinoğlu Tavukçuluk ve Şenpiliç şirketlerini kapsadığını anımsattı.

Temsilci, yürütülen uzlaşma süreçleri sonunda Şenpiliç, Keskinoğlu, Beypi, Lezita ve Ege-Tav şirketlerine, rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulanarak soruşturmanın uzlaşmayla sonlandırıldığını söyledi.

Ayrıca Akpiliç, As Ofis, Bakpiliç, Banvit, Bupiliç, Erpiliç, Gedik ve Hastavuk’un da benzer şekilde kanunu ihlal ettiklerinin tespit edildiğini ve bu firmalar hakkında idari para cezası uygulanması gerektiğini kaydetti. CP Standart Gıda için ise ihlal bulgusuna ulaşılamadığı ve ceza uygulanmayacağı bildirildi.

Firma temsilcileri iddiaları reddetti

Toplantıda söz alan firma temsilcileri, haklarında öne sürülen bulguları reddederek ceza verilmemesini talep etti.

Rekabet Kurulu, nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda kurumun internet sitesinden duyurulacak.