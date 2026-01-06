Beyaz ete yüzde 25 zam kapıda: Sektör alarm veriyor

Beyaz et sektöründe artan üretime rağmen yaşanan arz-talep dengesizliği ve ihracat kısıtlamaları, fiyatların maliyetin altına düşmesine yol açarken, yeni yılla birlikte beyaz et ürünlerinde yüzde 25'e varan zam bekleniyor.

Nefes'e konuşan, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Naci Kaplan beyaz et üretimin 2025'te yüzde 12'lik büyüme kaydettiğini buna karşılık, arz-talep dengesizliği nedeniyle fiyatların maliyetin de altına düşerek sektörü tehdit ettiğini belirtti.

İhracatta 10 bin tonluk kayıp

Fiyatların yüzde 20-25 oranında maliyetin altında kaldığına dikkat çeken Kaplan, bir fiyat düzenlemesine ihtiyaç olduğunu belirterek, Mayıs 2024'te tavuk eti ihracatına getirilen kotaya ve ihracatta 100 bin tonluk düşüşe işaret etti.

Ekonomik koşulların kötüleşmesi halinde iflas ve satışların artacağını belirten Kaplan, son aylarda gündeme gelen gıda zehirlenmelerinin de tüketimde düşüşe neden olduğunu ifade etti. 10 ayda 2 milyon 300 bin ton beyaz et tüketildiğini söyledi. Beyaz etle ilgili hormon iddialarına da tepki gösteren Kaplan, "Hayvanlar mısır, soya küspesi, ayçiçeği küspesi ve buğday gibi doğal içeriklerle besleniyor. Günlük 6 milyon hayvan kesiminin yapıldığı bir sektörde hormon kullanımı mümkün değil, çünkü enjeksiyon gerektirir" dedi.

Beyaz ete yüzde 25 zam

Öte yandan yeni yılla birlikte beyaz et ürünlerinde de yüzde 25 fiyat artışı bekleniyor.

Şu anda bütün tavuğun fabrika çıkış karkas fiyatı yaklaşık 67 TL, marketlerde ise 90 TL'den satılıyor. Baget 120 TL, pirzola 140 TL, kanat 260 TL, but ızgara 190 TL seviyesinde. Yüzde 25'lik bir zam olması halinde fiyatların; bagette 150 TL'ye, pirzolada 145 TL'ye, kanatta 325 TL'ye, but ızgarada 238 TL'ye, bütün piliçte ise 113 TL'ye çıkması bekleniyor.