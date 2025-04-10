Beyaz Saray açıkladı: Çin'e toplam yüzde 145'lik tarife!

ABD ve Çin arasında bir süredir devam eden gümrük tarifeleri gerilimi gittikçe tırmanıyor.

İki ülke arasında başlayan karşılık restleşmede, son olarak Beyaz Saray'dan bir hamle daha geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, daha önce Çin'e fentanil ve fentanil öncüllerini tedarik ettiği gerekçesiyle uygulanan yüzde 20'lik gümrük vergisi hatırlatıldı.

Açıklamada, Trump'ın yüzde 125'lik ek vergi kararının yüzde 20'lik gümrük vergisinden ayrı olarak geldigi belirtildi. Böylece ABD'nin Çin'e getirdiği gümrük vergilerinin toplamı yüzde 145'e yükselmiş oldu.

Var olan tarifelerin üzerine uygulandı

Trump'ın son günlerde Çin'e karşı art arda açıkladığı gümrük tarifeleri, halihazırda ülkeye karşı uygulanan vergilerin üzerine eklendi.

Bu sebeple de ABD'nin Çin'e getirdiği gümrük vergilerinin toplamı yüzde 145'e ulaştı.

Gümrük vergilerini yüzde 125'e yükseltmişti

Trump dün yaptığı açıklamada ise, 75'ten fazla ülkenin kendileriyle iletişime geçtiğini ve bu ülkelerin ABD'ye karşı hiçbir şekilde misillemede bulunmadığını aktarmıştı.

Ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasını, bu sürede yüzde 10'luk temel tarife oranının uygulanmasını onayladığını belirten Trump, Çin'e uyguladığı tarifeyi ise yüzde 125’e yükseltmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da, Çin'e yüzde 34'lük ek bir gümrük vergisi alacağını duyurmuştu. Bu kararla birlikte Çin'den gelen ürünlerden alınan toplam vergi yüzde 54'e çıkmıştı.

Çin hükümeti ise buna karşılık, 10 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere ABD ürünlerine yüzde 34 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

Beyaz Saray, Çin'in misilleme yapmayı sürdürmesi üzerine, Çin'den yapılacak ithalata uygulanacak ek tarifelerin 9 Nisan’dan itibaren yüzde 104 seviyesine yükseleceğini duyurmuştu.

Çin de misilleme olarak 10 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere ABD'ye yönelik ek gümrük vergisini yüzde 84'e çıkardığını açıklamıştı.